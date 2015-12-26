Çanakkale’de ‘paralel yapı’ operasyonu; Prof. Sedat Laçiner de gözaltında

‘Paralel yapı’ iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında aralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner'in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında eski ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner ve bazı iş adamlarının da bulunduğu kişiler gözaltına alındı. Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Saat 10.00 itibarıyla emniyete getirilen şüpheli sayısı 15’i buldu.