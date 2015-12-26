T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale’de ‘paralel yapı’ operasyonu; Prof. Sedat Laçiner de gözaltında

Operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi

26 Aralık 2015 11:53

‘Paralel yapı’ iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında aralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner'in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında eski ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner ve bazı iş adamlarının da bulunduğu kişiler gözaltına alındı. Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Saat 10.00 itibarıyla emniyete getirilen şüpheli sayısı 15’i buldu.

ETİKETLER

sedat laçinerparalel yapıoperasyonçanakkale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24