Adana merkezli ‘paralel yapı’ operasyonu; eski il emniyet müdürü de gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah başlatılan operasyonda, emekli Emniyet Müdürü Mehmet Avcı ile bazı polislerin evlerine baskın yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Avcı ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin 3'ünün de üst düzey polis müdürü olduğu bildirildi.

Geniş güvenlik önlemi altında Adli Tıp Birimi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen polisler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında 3 polis daha aranıyor.