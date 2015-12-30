T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana merkezli ‘paralel yapı’ operasyonu; eski il emniyet müdürü de gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında üç polis daha aranıyor

30 Aralık 2015 12:22

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah başlatılan operasyonda, emekli Emniyet Müdürü Mehmet Avcı ile bazı polislerin evlerine baskın yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Avcı ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin 3'ünün de üst düzey polis müdürü olduğu bildirildi.

Geniş güvenlik önlemi altında Adli Tıp Birimi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen polisler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında 3 polis daha aranıyor.

ETİKETLER

paralel yapıoperasyonadanaeski emniyet müdürümehmet avcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24