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Yaşam

Kayseri'de 21 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Tutuklanan otobüs sürücüsü, suçlamaları kabul etmeyerek, kazaya kar yağışı ve sisin neden olduğunu iddia etti

25 Ocak 2014 01:49

Kayseri'de, şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 21 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece, ölümlü kazaya neden olmak suçundan tutuklandı.
Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan yolcu otobüsü şoförü Ertuğrul K., öğle saatlerinde jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere Pınarbaşı ilçesine götürüldü. Burada savcıya ifade veren şoför, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenilen sürücünün, kaza anında yolun kaygan olduğu, kar yağışı ve sis olduğunu belirterek, kazaya kendisinin neden olmadığı yönünde ifade verdiği öğrenildi. Tutuklanan şoför Kayseri Kapalı Cezaevi 'ne gönderildi.

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