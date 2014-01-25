Kayseri'de 21 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Kayseri'de, şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 21 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece, ölümlü kazaya neden olmak suçundan tutuklandı.

Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan yolcu otobüsü şoförü Ertuğrul K., öğle saatlerinde jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere Pınarbaşı ilçesine götürüldü. Burada savcıya ifade veren şoför, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenilen sürücünün, kaza anında yolun kaygan olduğu, kar yağışı ve sis olduğunu belirterek, kazaya kendisinin neden olmadığı yönünde ifade verdiği öğrenildi. Tutuklanan şoför Kayseri Kapalı Cezaevi 'ne gönderildi.