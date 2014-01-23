Müezzinoğlu: Otobüs kazasında donarak ölen yok

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında otobüs firması sahibinin, "ambulanslar geç geldi, aslında yaralılar soğuktan donarak öldü" iddiası'na tepki gösterdi. Müezzinoğlu, "Adli Tıp'tan, adli tıp uzmanlarımızdan gelen raporlara göre, şu ana kadar ki ölümler, tamamen travmaya bağlı ölümler" dedi.

"Elim kazada 21 vatandaşımızı kaybettik. 29 yaralımız var, bunlardan birinin hayati tehlikesi var. Onun dışında diğer vakalarımızdan bir kısmı müşahede altında tutuluyor, birazdan taburcu edilecek vaziyetteler. Bir kısmı da takip edilecek, bu gece veya önümüzdeki günlerde tedavileri planlanarak onların takibi yapılacak" dedi.

Müezzinoğlu, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaretinin ardından acil servis önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden 21 kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

"Kazadan sonra konuşmak kolaydır ama keşke hiç yaşanmasaydı" diyen Müezzinoğlu, "Neticede kaza. Elim kazada 21 vatandaşımızı kaybettik. 29 yaralımız var, bunlardan birinin hayati tehlikesi var. Onun dışında diğer vakalarımızdan bir kısmı müşahede altında tutuluyor, birazdan taburcu edilecek vaziyetteler. Bir kısmı da takip edilecek, bu gece veya önümüzdeki günlerde tedavileri planlanarak onların takibi yapılacak. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce de yine Erciyes'ten dönen öğrencileri taşıyan araçta da 11 evladımızı kaybetmiştik. Şu anda yaralılarla ilgili bir kritik vakamız dışında diğerleriyle ilgili olağanüstü sağlık durumu gözlemlenmiyor. İnşallah onları sağlığına kavuşturarak evlerine ve ailelerine göndereceğiz. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'Ölümlerin tamamı travmaya bağlı'

Müezzinoğlu, bir gazetecinin, "Otobüs firması sahibinin, 'ambulanslar geç geldi, aslında yaralılar soğuktan donarak öldü' iddiası var. Bu konuyla alakalı neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusu üzerine, herkesin kendi işini iyi yapması gerektiğini belirtti.

Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Bir firma sorumlusunun bana göre bir görevi var; emanet aldığı yolcuların emanetini, sağ ve salim olarak yerine taşımaktır. Bu anlamda şoför arkadaşımızın veya şoför arkadaşlarımızın bir eksiği, kusuru var mı ona karar verecek olan ben değilim. Teknik olarak otobüste bir sorun var mı, yok mu onun kararını verecek ben değilim. Kar lastiği, kış lastiği var mı yok mu, bu lastiklerle ilgili kaplama, önde zaten mevsimlik lastik diye söyleniyor. Bunlarla ilgili benim bir şey söylemem doğru değil ama önce herkes kendi sorumluluğunu bilmeli, herkes de kendi sorumluluğuyla ilgili konuşmalı. Burada raporları Adli Tıp verecek. Adli Tıp'tan, adli tıp uzmanlarımızdan gelen raporlara göre, şu ana kadar ki ölümler, tamamen travmaya bağlı ölümler. Dolayısıyla kendisinin hatası veya eksiğini kapatmak için demeyeyim ama kendi bilgisi dışındaki hadiseler dışında suçlu aramaya hiç kimsenin hakkı yok, bu ülke de bu devlet de buna müsaade etmez."

Ambulansların olay yerine ulaşması

Kaza yerinin Pınarbaşı ilçesine yaklaşık 35-40 kilometre mesafede olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, kazanın saat 02.00'de meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Saat 02.03'te ilk çağrılar geliyor, ambulansların çıkışı da 02.09'da. İlk ambulansımız çıkıyor, karlı, sisli hava ve 40 kilometrelik bir mesafeye yaklaşık 39-40 dakikada gidiyor. Bundan daha olağan yetişme sürecini istersek ambulansa şunu deriz; 'sen de kaza yap, sen de kaza sonucu bu millete bedel ödet' demektir. Şimdi gecenin saat 02.03'ünde gelen bir bilgide 02.09'da yola çıkılıyorsa, 02.44'te ilk ekip, 02.47'de ikinci ekip, 03.47'de üçüncü ekip, sonra da 130-140 kilometre mesafeden, merkezden, Kayseri'den ambulanslar 03.20'den itibaren gelmeye başlıyor ve yaklaşık 25 civarında ambulansımız o hadiseye hizmet veriyorsa bundan daha ötesini yapabilir miyiz mutlaka değerlendiririz. Bizim ölçümüz genelde 30 dakikadır ama 40 dakikada ulaştıysa, bu 40 dakikanın analizini de biz yaparız ancak 21 vatandaşımızın hiçbirinin ölüm nedeni, 10 dakikalık gecikmiş ambulans dolayısıyla değil. Kimse kendi hatasını, kendi eksiğini, kendi suçunu bir yere yüklememeli. Dolayısıyla herkes kendi işini iyi yapmalı. Vatandaşı ajite edecek veya kendi hatalarımızı başka yerlere yükleyecek yanlışları yapmaya kimsenin hakkı yok, buna biz de müsaade etmeyiz."