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Müezzinoğlu: Otobüs kazasında donarak ölen yok

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: 29 yaralımız var, bunlardan birinin hayati tehlikesi var

23 Ocak 2014 22:31

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kayseri'nin Pınarbaşı  ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında otobüs firması sahibinin, "ambulanslar geç geldi, aslında yaralılar soğuktan donarak öldü" iddiası'na tepki gösterdi. Müezzinoğlu, "Adli Tıp'tan, adli tıp uzmanlarımızdan gelen raporlara göre, şu ana kadar ki ölümler, tamamen travmaya bağlı ölümler" dedi. 
 
"Elim kazada 21 vatandaşımızı  kaybettik. 29 yaralımız var, bunlardan birinin hayati tehlikesi var. Onun dışında  diğer vakalarımızdan bir kısmı müşahede altında tutuluyor, birazdan taburcu  edilecek vaziyetteler. Bir kısmı da takip edilecek, bu gece veya önümüzdeki  günlerde tedavileri planlanarak onların takibi yapılacak" dedi. 
 
Müezzinoğlu, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri  devam eden yaralıları ziyaretinin ardından acil servis önünde basın mensuplarına  yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden 21 kişiye Allah'tan rahmet,  yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. 
 
"Kazadan sonra konuşmak kolaydır ama keşke hiç yaşanmasaydı" diyen  Müezzinoğlu, "Neticede kaza. Elim kazada 21 vatandaşımızı kaybettik. 29 yaralımız  var, bunlardan birinin hayati tehlikesi var. Onun dışında diğer vakalarımızdan  bir kısmı müşahede altında tutuluyor, birazdan taburcu edilecek vaziyetteler. Bir  kısmı da takip edilecek, bu gece veya önümüzdeki günlerde tedavileri planlanarak  onların takibi yapılacak. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce de yine Erciyes'ten  dönen öğrencileri taşıyan araçta da 11 evladımızı kaybetmiştik. Şu anda  yaralılarla ilgili bir kritik vakamız dışında diğerleriyle ilgili olağanüstü  sağlık durumu gözlemlenmiyor. İnşallah onları sağlığına kavuşturarak evlerine ve  ailelerine göndereceğiz. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun  diyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. 
 

'Ölümlerin tamamı travmaya bağlı'

 
Müezzinoğlu, bir gazetecinin, "Otobüs firması sahibinin, 'ambulanslar  geç geldi, aslında yaralılar soğuktan donarak öldü' iddiası var. Bu konuyla  alakalı neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusu üzerine, herkesin kendi işini  iyi yapması gerektiğini belirtti. 
 
Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi: 
 
"Bir firma sorumlusunun bana göre bir görevi var; emanet aldığı  yolcuların emanetini, sağ ve salim olarak yerine taşımaktır. Bu anlamda şoför  arkadaşımızın veya şoför arkadaşlarımızın bir eksiği, kusuru var mı ona karar  verecek olan ben değilim. Teknik olarak otobüste bir sorun var mı, yok mu onun  kararını verecek ben değilim. Kar lastiği, kış lastiği var mı yok mu, bu  lastiklerle ilgili kaplama, önde zaten mevsimlik lastik diye söyleniyor. Bunlarla  ilgili benim bir şey söylemem doğru değil ama önce herkes kendi sorumluluğunu  bilmeli, herkes de kendi sorumluluğuyla ilgili konuşmalı. Burada raporları Adli  Tıp verecek. Adli Tıp'tan, adli tıp uzmanlarımızdan gelen raporlara göre, şu ana  kadar ki ölümler, tamamen travmaya bağlı ölümler. Dolayısıyla kendisinin hatası  veya eksiğini kapatmak için demeyeyim ama kendi bilgisi dışındaki hadiseler  dışında suçlu aramaya hiç kimsenin hakkı yok, bu ülke de bu devlet de buna  müsaade etmez." 
 

Ambulansların olay yerine ulaşması 

 
Kaza yerinin Pınarbaşı ilçesine yaklaşık 35-40 kilometre mesafede  olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, kazanın saat 02.00'de meydana geldiğini  belirterek, şunları kaydetti: 
 
"Saat 02.03'te ilk çağrılar geliyor, ambulansların çıkışı da 02.09'da.  İlk ambulansımız çıkıyor, karlı, sisli hava ve 40 kilometrelik bir mesafeye  yaklaşık 39-40 dakikada gidiyor. Bundan daha olağan yetişme sürecini istersek  ambulansa şunu deriz; 'sen de kaza yap, sen de kaza sonucu bu millete bedel ödet'  demektir. Şimdi gecenin saat 02.03'ünde gelen bir bilgide 02.09'da yola  çıkılıyorsa, 02.44'te ilk ekip, 02.47'de ikinci ekip, 03.47'de üçüncü ekip, sonra  da 130-140 kilometre mesafeden, merkezden, Kayseri'den ambulanslar 03.20'den  itibaren gelmeye başlıyor ve yaklaşık 25 civarında ambulansımız o hadiseye hizmet  veriyorsa bundan daha ötesini yapabilir miyiz mutlaka değerlendiririz. Bizim  ölçümüz genelde 30 dakikadır ama 40 dakikada ulaştıysa, bu 40 dakikanın analizini  de biz yaparız ancak 21 vatandaşımızın hiçbirinin ölüm nedeni, 10 dakikalık  gecikmiş ambulans dolayısıyla değil. Kimse kendi hatasını, kendi eksiğini, kendi  suçunu bir yere yüklememeli. Dolayısıyla herkes kendi işini iyi yapmalı.  Vatandaşı ajite edecek veya kendi hatalarımızı başka yerlere yükleyecek  yanlışları yapmaya kimsenin hakkı yok, buna biz de müsaade etmeyiz." 

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