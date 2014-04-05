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Kayıp Malezya uçağına ait sinyale mi erişildi?

Kayıp Malezya uçağının aramalarında katılan Çin bandralı bir gemi okyanus dibinden gelen bir sinyal tespit etti

05 Nisan 2014 21:37

Kayıp Malezya uçağının arama çalışmalarına katılan bir Çin gemisi, Hint Okyanusu'nun güneyinde bir sinyal tespit etti. Sinyalin kaybolan Malezya havayollarına ait uçağa ait olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Çin resmi haber ajansı Şinhua’nın haberine göre, karakutu detektörü yerleştirilen Haixun 01 adlı gemi saniyede 37.5 HZ'lik bir sinyal tespit etti. Söz konusu bu sinyalin Malezya Havayolları'nın MH 370 sefer sayılı uçağına ait olup olmadığı henüz bilinmiyor.

239 kişi taşıyan uçak 8 Mart günü radardan kaybolmuştu. Bugüne kadar enkazına ulaşılamayan uçağın Hint Okyanusu'na düştüğü kabul ediliyordu. Uçağın karakutusundaki akustik sinyal göndericilerin bataryası 30 gün boyunca sinyal yayabiliyor. Kaybolmasının üzerinden 28 gün geçen uçağın karakutusuna ulaşabilmek için son 48 saatlik en kritik aşamaya geçildi.

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