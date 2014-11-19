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Kayıp Honduras güzeli ölü bulundu

Honduras güzeli Maria Jose Alvarado kız kardeşi, gömülmüş halde bulundu

19 Kasım 2014 20:57

Miss World'e katılmaya hak kazanan Honduras güzeli Maria Jose Alvarado, Santa Barbara'da ölü bulundu.

Kardeşi Sofia Trinidad’la en son bir partide görülen Honduras güzeli Maria Jose Alvarado, ölü bulundu. Alvarado’nun Cumartesi günü kaybolduğu açıklanmıştı. 

Telegraph’ın haberine göre, konu hakkında açıklama yapan cezai soruşturma müdürü Leandro Osorio, “Santa Barbara’nın Cablotales bölgesinde gömülmüş halde bulunan iki cesedin kız kardeşlere ait olduğunu doğrulayabiliriz” dedi.

Osorio, cinayet silahının ve cesetleri bölgeye götüren aracın bulunduğunu da sözlerine ekledi.

 

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