Honduras güzeli hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu

Londra'da düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması'na üç gün kala Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ı temsil edecek 19 yaşındaki Maria Jose Alvarado hiçbir iz ortada bırakmadan kayboldu. Maria Jose Alvarado ve kardeşi Sofia Trinidad'dan geçtiğimiz Perşembe'den bu yana haber alınamıyor.

Honduras güzeli seçilen ve ülkesini temsil etmesi için şu anda Londra'da olması gereken 19 yaşındaki Maria Jose Alvarado ortada hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Kızkardeşi Sofia Trinidad'la birlikte geçtiğimiz Perşembe'den bu yana kaybolan Honduras güzeli Maria Jose Alvarado'yu bulmak için tüm ülke seferber olmuş durumda.

Posta’da yer alan habere göre, Alvarado'nun en son geçen Perşembe günü Santa Barbara kentinde bir doğum günü partisinde görüldüğü belirtildi. Maria Jose Alvarado ve Sofia Trinidad'ın Perşembe'den beri ortadan kaybolduğu ancak polisin bu durumdan Cumartesi günü haberdar edildiği açıklandı.

Honduras polisi, Maria Jose Alvarado ve kızkardeşi ile iki arkadaşının cinayete kurban gitmediğini ancak alıkonulduğunu tahmin ediyor.

19 yaşındaki Honduras güzeli Alvarado'nun kaybolduğu 4 milyon nufüslü Santa Barbara kentinde yılda 1200 kişi cinayete kurban gidiyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında 18 aday arasından Honduras güzeli seçilen Maria Jose Alvarado diplomat olmayı hayal ediyordu.