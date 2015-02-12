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Kültür-Sanat

Kayıp Da Vinci tablosu ortaya çıktı

İtalyan bir ailenin, tabloyu 135 milyon dolara satmaya çalıştığı ileri sürüldü

12 Şubat 2015 12:47

Tablonun, İtalya’dan İsviçre’ye yasadışı yollarla kaçırıldığı iddia edildi. Savcılık yaptığı açıklamada, İsviçre’de yaşayan İtalyan bir ailenin, tabloyu 135 milyon dolara satmaya çalıştığını ileri sürdü.

Tabloda Rönesans döneminin asilzadesi olan Isabella d’Este gizemli bir gülümseme ve bir altın taç ile resmedilmiş. Sanat tarihi uzmanlarının bir kısmı tablonun Leonardo Da Vinci’ye ait olduğunu belirtirken, bir kısmı yeterli kanıt olmadığını öne sürdü. 2013 yılında bir avukat tabloyu 107 milyon dolara satmak istemiş, ancak lisansı olmadığı için satış gerçekleştirilememişti. Daha sonra, portrenin iadesini istenmiş ancak portrenin yeri saptanamamıştı. Tablo İtalya’ya teslim edilip sahibi araştırılacak.

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