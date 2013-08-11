Leonardo Da Vinci’nin şaheseri ‘Mona Lisa’nın sırrı çözülebilir

İtalyan sanat dedektifleri “Mona Lisa” tablosunun modelini bulmaya az kaldığını iddia etti. Kendilerini sanat tarihi hafiyesi olarak tanımlayan Silvano Vincenti ve ekibi ‘Mona Lisa'nın modelinin kim olduğunu bulmaya yönelik önemli bir adım attıklarını’ söyledi. Ekip Floransa'da şehitlerin gömüldüğü Santissima Annunziata Bazilikası’na girdi.

DNA incelemesi yapılacak

300 yıldır açılmayan bazilikadan “Mona Lisa” olduğu düşünülen Lisa Gherardini'nin kocası ve oğluna ait kemiklere ulaşıldı. “Mona Lisa” tablosunun modeli olduğu iddia edilen Lisa Gherardini'nin kocası Rönesans döneminde ipek tüccarıydı.

Bazilikadan alınan kemiklerin önce DNA incelemesinde Lisa Gherardi'ye kıyaslama yapılacak, eğer kocasının ve oğullarının kemikleri olduğu tespit edilirse de elde edilen sonuçlara göre Lisa Gherardi'nin yüzü resmedilecek. Sonrasında sonuçlar doğrultusunda ortaya çıkan çizim ile “Mona Lisa” tablosu karşılaştırılarak.

Bu konuda her ne kadar çok güçlü iddialar olsa da, dönemin başka soylu ailelerinden gelen kadınlarının da Mona Lisa olabileceğine dair teoriler de mevcut…

Mona Lisa nedir?

Mona Lisa, Floransa'da filizlenen Rönesans sırasında efsanevi sanatçı Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine resmedilmiş 16. yüzyıl yağlıboya portresidir. Çalışma hala Fransa’nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Tabloda oturmuş bir kadın resmedilmiştir, kadının yüzünün kime ait olduğu hala gizemini korumaktadır. Yüz ifadesindeki belirsizlik, kompozisyonundaki anıtsallık, atmosferdeki ilginçlikler, tablo hakkındaki merakı hala canlı tutmaktadır.