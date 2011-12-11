-Da Vinci'nin kayıp eseri tarihçileri birbirine düşürdü ANKARA (A.A) - 11.12.2011 - Sanat tarihçileri, İtalya'nın Floransa kentindeki Belediye Sarayı'nda (Palazzo Vecchio) gizli bir Leonardo Da Vinci eserini bulmak için sürdürülen delme işlemenin durdurulması için harekete geçti. Farklı ülkelerden 150 sanat tarihçisi, delme işleminin bir başka Rönesans sanatçısı olan Giorgio Vasari'nin 1563 yapımı ''Marciano Savaşı'' adlı duvar resmine zarar verdiğini öne sürerek, bir an önce durdurulması için dilekçe imzaladı. Birkaç yıl önce İtalyan sanatı uzmanı Maurizio Seracini, Leonardo Da Vinci'nin akıbeti meçhul ''Anghiari Savaşı'' adındaki duvar resminin Vasari'nin eserinin altındaki ikinci bir duvarda olduğunu iddia etmişti. Geçen hafta dış duvarın içine kamera sokmak amacıyla delme işlemleri başlatıldı. Da Vinci, kimi sanat tarihçilerine göre en güzel çalışması olarak yorumlanan ''Anghiari Savaşı'' adlı duvar resmini yapmaya 1504 yılında başlamış ancak kullandığı deneysel yağlı boya tekniğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle eserini tamamlamadan bırakmıştı. Duvar resminin yer aldığı oda, daha sonra yenilenmiş ve Vasari, ''Marciano Savaşı'' adlı eserini 1563 yılında tamamlamıştı. Vasari'nin Da Vinci'nin eserine zarar vermemek amacıyla yeni bir duvar ördüğünü ve resmini bu duvarın üzerine yaptığını iddia eden Seracini, resmin altında, üzerinde ''Arayan bulur'' anlamına gelen ''Cerca Trova'' yazılı bir bayrak taşıyan asker figürünü de kanıt olarak gösteriyor. Geçen yıl radar teknolojisi kullanılarak yapılan araştırma sırasında Vasari'nin ördürdüğü duvar ile orijinal taş duvar arasında bir boşluk bulundu. California Üniversitesi'nde görev yapan Seracini ile ekibi, Vasari'nin eserinin çeşitli kısımlarını delerek arkadaki duvarda ne olduğunu görmek için açılan deliklerden kameralar uzattı. Araştırma sırasında organik boya maddesi izi bulundu. Laboratuvara gönderilen örneklerle ilgili sonucun iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Floransa belediye başkanı, deliklerin Vasari'nin eserinde zaten hasar görmüş yerlere açıldığını ve eserin daha sonra restore edileceğini açıkladı. Ancak sanat tarihçileri, paha biçilemeyen bir esere delikler açılmasını kabul edilemez bularak imza toplamaya başladı.