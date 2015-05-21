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Yaşam

Kaybolduktan 4,5 ay sonra cesedi bulunan Nehir'in otopsi raporu açıklandı: Şiddet ve cinsel saldırı bulgusu yok

Van'da 4,5 ay önce kaybolan Nehir Aslan'ın cesedi evinin yakınındaki su kanalında bulunmuştu

21 Mayıs 2015 21:52

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde kaybolduktan 4,5 ay sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Nehir Aslan ile ilgili otopsi raporunda, cebir, şiddet ve cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

Gürpınar'da, 29 Ekim 2014'de kaybolan Aslan'ın cesedinin, olaydan 4,5 ay sonra evlerinin yakınındaki bataklık alanda bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nce yapılan inceleme tamamlandı.

İncelemede, Nehir Aslan'ın vücudunda şiddet, cebir ve cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Buna ilişkin hazırlanan rapor, soruşturmayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Nehir Aslan'ın kesin ölüm sebebi, 1. İhtisas Kurulu'nca belirlenecek.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kaybolduktan sonra evinin yakınındaki bataklık alanda ölü bulunan 4 yaşındaki Nehir Aslan'ın cesedi, otopsi için 14 Mart'ta İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Cesetten örneklerin alınmasının ardından Aslan'ın cenazesi, 18 Mart'ta Gürpınar'da toprağa verilmişti.

 

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Van'da 4,5 ay önce kaybolan Nehir Aslan'ın cesedi evinin yakınındaki su kanalında bulunmuştu

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