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4,5 ay önce kaybolan küçük Nehir'den acı haber

Köye gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, Nehir'in bulunduğu yerdeki incelemeleri devam ediyor

13 Mart 2015 17:33

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaklaşık 4,5 ay önce kaybolan 4 yaşındaki Nehir Aslan'ın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kırkgeçit Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki küçük Nehir'in cesedini evinin 50 metre ilerisinde bir metre derinliğindeki bataklıkta gören bir vatandaşlar, durumu ailesine bildirdi.

Bataklığın bulunduğu yere gelerek Nehir'i giydiği kıyafetlerden teşhis eden baba Erkan Aslan, jandarmaya haber verdi.

Köye gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, Nehir'in bulunduğu yerdeki incelemeleri devam ediyor.

Gürpınar'ın Kırkgeçit Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan 4 yaşındaki Nehir Aslan, 29 Ekim'de kaybolmuştu. Küçük kızın bulunabilmesi için mahalle ve çevresinde atlı birliklerle jandarma ve AFAD ekiplerince helikopter destekli yaklaşık 20 gün boyunca arama çalışması yapılmıştı.

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