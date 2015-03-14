4 yaşındaki Nehir, başka yerde öldürülüp cesedi evin yanına mı bırakıldı?

Van'ın Gürpınar ilçesinde kaybolduktan 4.5 ay sonra evlerinin yakınındaki su kanalında cesedi bulunan 4 yaşındaki Nehir Aslan'ın, kaçırıldıktan sonra başka yerde öldürüldüğü ve sonradan getirilip buraya atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Gülay Kuyucu’nun DHA’da yer alan haberine göre, Gürpınar'a 40 kilometre uzaklıktaki Kırkgeçit Mahallesi'nde oturan 6 kişilik Aslan Ailesi'nin kızları 4 yaşındaki Nehir Aslan, 29 Ekim 2014 tarihinde öğle saatlerinde evinin önünde oynarken ortadan kayboldu. Günlerce mahalle ve çevresinde hiç ara vermeden Nehir'i bulmak için seferber olan askerler, AFAD, UMKE ekipleri ile korucular bir sonuç elde edemedi. Yapılan aramalarda, minik Nehir'in kaybolduğunun ertesi günü evine yaklaşık 300 metre uzaklıkta sadece ayakkabıları bulundu. O günden sonra uzman ekiplerin de katıldığı arama çalışmalarında yine hiçbir sonuca ulaşılamadı.

Konuyla ilgili arama ve soruşturmalar devam ederken dün acılı haber ailesine ulaştı. Hem ekiplerin hem de mahalle sakinlerinin defalarca aradığı su kanalının içinde bu kez Nehir'in cesedi bulundu. Nehir'in cesedini, su kanalının hemen yakınındaki evin sahibi buldu.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi oluşturarak inceleme yaptı. Daha sonra Aslan ailesi teşhis için olay yerine çağrıldı. Aile de kızlarına ait olduğunu teşhis ettikten sonra ceset, otopsi yapılmak üzere İstanbul 'a gönderildi.

Başka yerde mi öldürüldü?

Nehir'i arama çalışmaları sırasında bölgenin didik edildiği sulama kanalının defalarca arandığını belirten bir güvenlik yetkilisi, küçük kızın başka yerde öldürüldükten sonra yakın bir zaman önce buraya getirilip atıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Minik Nehir'in kaçırıldığına ilişkin elde önemli ipuçları bulunduğu, jandarmanın köyde bir çok kişinin yeniden ifadesine başvuracağı belirtildi.

Nehir'in babası Erkan Aslan, karlar eriyince tekrar bölgede arama çalışması başlatılmasını isteyeceklerini belirterek, "Hep aklımdaydı. Karlar eriyince tekrar arama yapılması için istekte bulunacaktım. Ama Nehir benim yanı başımda 50 metre ötemde bulundu. Burada bulunacağını hiç tahmin etmezdim. Ömrümün yettiği kadar Nehir'i bulmak için gidecektim. Eğer aklımızda şüpheler var. Her şey yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak" dedi.

Anne Hatice Aslan ise, "Aradık aradık bulamadık. Bir kemik bulduk. 5 aydır evimde taziye vardı. Bugün sona erecek. Herkes aradı bulunamadı kızım gözümün önündeymiş ciğerim yanıyor. Nehir'in bulunduğu yere bakamam artık kızımın kemiklerini orda" diyerek gözyaşı döktü.

Hatice Aslan Nehir'i arama çalışmaları sırasında dünyaya gelen ve Irmak adını verdikleri kızlarıyla teselli buluyor.

CHP heyeti taziye ziyaretinde bulundu

Aslan ailesi taziyeleri kabul ederken CHP Van İl Başkanlığı da taziye ziyareti için Aslan ailesinin evine geldi. CHP Van İl Başkanı Cemal Şen olayın çok acı olduğunu belirterek, "Nehir çok derin izler bıraktı bu bölgede. Bizde Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ve tüm CHP adına aileye taziye ziyaretinde bulunduk" diye konuştu.