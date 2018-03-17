Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galasından: "Kiminin alkolden dili dönmüyor, kimi salonda ‘sevişiyor'…"

Başrol oyuncuları Nejat İşler, Yiğit Özşener ve Rıza Kocaoğlu’nun alkollü geldiği iddialarıyla gündeme gelen Kaybedenler Kulübü Yolda filminin galasıyla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, filmin bir diğer oyuncusu Kerem Fırtına’nın galada bir kadınla tanıştığını ve çiftin 'çevredekileri rahatsız edecek şekilde öpüştükleri'ni iddia etti.

Salondakilerin de bu durumdan rahatsız olduğunu aktaran Semercioğlu, “Bir galaya gidip, salonda millet rahatsız edecek şekilde ‘oynaşmak’ neyin kafasıdır arkadaşlar? Kiminin alkolden dili dönmüyor, kimi salonda ‘sevişiyor’… Gerçekten çok ‘konsept’ bir gala olmuş!” yorumunda bulundu. Semercioğlu'nun yazısının galada yaşandığını iddia ettiği olayla ilgili kısmı şöyle:

"Film gösterimi sırasında bir büyük skandala da oyuncu Kerem Fırtına imza atmış.

O da alkollü müydü bilinmiyor ama film gösterimi başlamadan bir arkadaşlarının yanındaki kadının ayağına basmış yanlışlıkla.

Özür diledikten sonra da yanına oturmuş.

Ne olduysa da ondan sonra olmuş zaten...

Bu tanışma, film gösterimi sırasında hızlı bir arkadaşlığa dönüşmüş, öpüşmeye başlamışlar salonun ortasında.

Daha da ötesi var.

Zaman zaman o kadar yüksek ses çıkarmışlar ki galadaki herkes dönüp dönüp orada ne oluyor diye oyuncuya ve yanındaki kadına bakmış.

Hatta hemen arka sıradaki bir kadın rahatsız olup ön tarafa geçmiş.

Film gösterimi sonuna kadar sürmüş salondaki bu yüksek sesli fırtına...

Film bitince de Kerem Fırtına ayağa kalkıp alkışlamış, hiçbir şey olmamış gibi de salondan çıkmış.”

Hürriyet yazarı Semercioğlu, iki gün önce de Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galasına filmin başrol oyuncularının alkollü geldiğini savunarak, köşesinde "Kibrit çaksan alev alacak şekilde kameraların karşısına geçmişler. Hele Yiğit Özşener’in hali olacak iş değil. Gözleri açılmıyor, konuşamıyor bile” ifadelerine yer vermişti.