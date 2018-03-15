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"Nejat İşler ve Yiğit Özşener kibrit çaksan alev alacak şekilde kameraların karşısına geçmişler"

"Ne demek zil zurna kendi filminin galasına gelmek ve kamera karşısına geçmek"

15 Mart 2018 14:03

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galasına filmin başrol oyuncuları Nejat İşler, Yiğit Özşener ve Rıza Kocaoğlu'nun sarhoş geldiğini belirterek, "Kibrit çaksan alev alacak şekilde kameraların karşısına geçmişler. Hele Yiğit Özşener’in hali olacak iş değil. Gözleri açılmıyor, konuşamıyor bile" dedi.

Cengiz Semercioğlu'nun Hürriyet'teki yazısı şöyle:

Galaya zil zurna gelinir mi

“Kaybedenler Kulübü Yolda”nın galası vardı önceki akşam, görüntülerini izledim.

Filmin başrol oyuncuları Nejat İşler, Yiğit Özşener ve Rıza Kocaoğlu’na bakıyorum...

Kibrit çaksan alev alacak şekilde kameraların karşısına geçmişler.

Hele Yiğit Özşener’in hali olacak iş değil.

Gözleri açılmıyor, konuşamıyor bile...

Ben yurtdışında onca galaya, ödül törenine gittim, böyle bir manzarayı hayatımda görmedim.

Ne demek zil zurna kendi filminin galasına gelmek ve kamera karşısına geçmek...

Filmini anlatamıyor oyuncular, böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar?

Hadi geçtim basını, galaya gelen davetlileri...

Önce kendi yaptığınız işe saygınız olsun, seyircinize saygınız olsun.

Siz filminize, yaptığınız işe değer vermiyorsunuz, seyirci neden versin?

Alkol alacaksanız sıkın dişinizi, galada kameralar karşısına geçtikten, davetliler gittikten sonra alın.

Ondan sonra parti mi yaparsınız, sızıp kalacak kadar içer misiniz kime ne?

Eskiden “Galalara, ödül törenlerine özenli giyinin” diyorduk, şimdi onu da geçtik, “Alkollü gelmeyin yeter” diyeceğiz...

Galaya özenli gelen tek bir oyuncu vardı, o da filmin kadın oyuncusu Hande Doğandemir.

Helal olsun Hande’ye, kameralar karşısına son derece düzgün ve özenli şekilde geçip anlattı filmini.

Erkek oyuncular ise tek kelimeyle sınıfta kaldı, galiba filmin etkisinden çıkamadılar.

Üçü de sevdiğim ve oyunculuklarını beğendiğim kıymetli isimlerdir.

Ama bu yaptıkları kabul edilir iş değil.

Galada dili dönmeyen bir oyuncu, yaptığı işe saygı göstermeyen oyuncudur.

Keşke hiç gala yapmasalardı...

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Nejat İşlerYiğit ÖzşenerRıza KocaoğluKaybedenler Kulübü Yolda

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