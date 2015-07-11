T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Kayahan bir saat kalkıp gelse kızı Beste'yi güzel bir azarlardı'

Cengiz Semercioğlu: Beste Açar, 22 yıldır söyleyemediklerini Kayahan'ın ölümünün ardından söylüyor

11 Temmuz 2015 11:37

Usta şarkıcı Kayahan’ın hayatını kaybetmesinin ardından eşi İpek Açar ve ilk evliliğinden olan kızı Beste Açar arasında mal varlığı tartışması çıktı. Beste Açar, mal varlığının tespiti için yargıya giderken, İpek Açar’la ilgili ağır ithamlarda bulundu. Kayahan’ın son günlerinde hesabından yüklü miktarda para çekildiğini öne süren Beste Açar, İpek Açar’ı “hayatına kara bulut gibi çökmek”le suçladı. Beste Açar’ın Kayahan’a yönelik “Bir saat kalkıp gelsen beni kurtarsan onlardan” sözlerini hatırlatan Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, “Kayahan, bir saat kalkıp gelse gerçekten, yapacağı tek iş, bu sözleri söylediği için Beste'yi güzel bir azarlamak olur” dedi.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet gazetesinin bugünkü (11 Temmuz 2015) nüshasında, “Kayahan bir saat kalkıp gelse Beste'yi güzel bir azarlardı” başlıklı yazısı şöyle:

Kayahan'ın ilk eşinden olan kızı Beste Açar, babasının ölümünden sonra İpek Açar hakkında sert açıklamalar yapmaya başladı...

Önce İpek Açar'ın Kayahan'ın hesabından yüklü bir para çektiğini iddia etti...

Ardından vites büyütüp, eski defterleri açmaya başladı...

Beste Açar, 'üvey annesi' İpek Açar hakkında şöyle yazdı:

"Yıl 1993, 17 yaşında şarkı söylemek istiyorum diye gel.

Sonra aileni bile karşına alıp, onları dinlemeyip baban yaşında biriyle 6 yıl birlikte yaşa, benim çocuk kalbimi kahret...

Ardından akıl oyunlarıyla 1999'da evlen ve hemen çocuk doğur...

Hayatımıza kara bulut gibi çöktün..."

Kendi ağzıyla söylüyor Beste Hanım, 1993'ten beri beraberler Kayahan ve İpek Açar...

22 yıl olmuş, 16 yıldır evliler...

Çocukları artık genç kız olmuş...

Şimdi sen 22 yıl boyunca buna ses çıkarma ya da çıkarmaya çalıştığın zaman Kayahan'ın bir yan bakışıyla sinmek zorunda kal...

İpek Açar & Kayahan & NilüferKayahan öldükten sonra, 22 yıldır kamuoyu önünde söyleyemediklerini söylemeye başla...

Kayahan'ın İpek Açar'ı ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz...

Ölümünden son bir yıl önce defalarca buluştuk, konuştuk, evlerine misafirliğine gittim...

22 yıl sonra bile Kayahan'ın İpek Açar'a sevgisinin gram eksilmediğine, aşkla baktığına bizzat şahit oldum...

Allah'ı var İpek Açar da bütün hastalığı boyunca Kayahan'ı pamuklara sarmalayıp baktı, bir dediğini iki etmedi...

Başından bir an olsun bile ayrılmadı...

Beste AçarŞimdi tüm bunlar gözümüzün önünde olmuşken Kayahan öldükten hemen sonra Beste Açar'ın, İpek Açar hakkında ağzını açıp gözünü yumması kabul edilir şey değildir...

22 yıldır aklın neredeydi?

Bu sözleri Kayahan hayattayken söyleyebilir miydi Beste Açar?

Asla...

"Senin yanında hazırolda duranlar kral oldu. Bir saat kalkıp gelsen beni kurtarsan onlardan" diyor ya Beste Açar...

İyi ki öyle bir şey olmuyor...

Yoksa Kayahan, bir saat kalkıp gelse gerçekten, yapacağı tek iş, bu sözleri söylediği için Beste'yi güzel bir azarlamak olur...

İpek Açar'ı ise vakur duruşu yüzünden alnından öpmek olurdu...

 

 

ETİKETLER

kayahanbeste açaripek açarcengiz semercioğluhaber

İlgili Haberler

Kayahan’ın kızı, babasının mal varlığının tespiti için yargıya gitti

Kayahan’ın eşi İpek Açar sanatçının mal varlığıyla ilgili bir dava açıldığını doğruladı

Kayahan'ın kızı: Babam komadayken en yakınındakiler hesabından para kaçırdı!

Kayahan nisan ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24