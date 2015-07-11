'Kayahan bir saat kalkıp gelse kızı Beste'yi güzel bir azarlardı'

Usta şarkıcı Kayahan’ın hayatını kaybetmesinin ardından eşi İpek Açar ve ilk evliliğinden olan kızı Beste Açar arasında mal varlığı tartışması çıktı. Beste Açar, mal varlığının tespiti için yargıya giderken, İpek Açar’la ilgili ağır ithamlarda bulundu. Kayahan’ın son günlerinde hesabından yüklü miktarda para çekildiğini öne süren Beste Açar, İpek Açar’ı “hayatına kara bulut gibi çökmek”le suçladı. Beste Açar’ın Kayahan’a yönelik “Bir saat kalkıp gelsen beni kurtarsan onlardan” sözlerini hatırlatan Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, “Kayahan, bir saat kalkıp gelse gerçekten, yapacağı tek iş, bu sözleri söylediği için Beste'yi güzel bir azarlamak olur” dedi.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet gazetesinin bugünkü (11 Temmuz 2015) nüshasında, “Kayahan bir saat kalkıp gelse Beste'yi güzel bir azarlardı” başlıklı yazısı şöyle:

Kayahan'ın ilk eşinden olan kızı Beste Açar, babasının ölümünden sonra İpek Açar hakkında sert açıklamalar yapmaya başladı...

Önce İpek Açar'ın Kayahan'ın hesabından yüklü bir para çektiğini iddia etti...

Ardından vites büyütüp, eski defterleri açmaya başladı...

Beste Açar, 'üvey annesi' İpek Açar hakkında şöyle yazdı:

"Yıl 1993, 17 yaşında şarkı söylemek istiyorum diye gel.

Sonra aileni bile karşına alıp, onları dinlemeyip baban yaşında biriyle 6 yıl birlikte yaşa, benim çocuk kalbimi kahret...

Ardından akıl oyunlarıyla 1999'da evlen ve hemen çocuk doğur...

Hayatımıza kara bulut gibi çöktün..."

Kendi ağzıyla söylüyor Beste Hanım, 1993'ten beri beraberler Kayahan ve İpek Açar...

22 yıl olmuş, 16 yıldır evliler...

Çocukları artık genç kız olmuş...

Şimdi sen 22 yıl boyunca buna ses çıkarma ya da çıkarmaya çalıştığın zaman Kayahan'ın bir yan bakışıyla sinmek zorunda kal...

Kayahan öldükten sonra, 22 yıldır kamuoyu önünde söyleyemediklerini söylemeye başla...

Kayahan'ın İpek Açar'ı ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz...

Ölümünden son bir yıl önce defalarca buluştuk, konuştuk, evlerine misafirliğine gittim...

22 yıl sonra bile Kayahan'ın İpek Açar'a sevgisinin gram eksilmediğine, aşkla baktığına bizzat şahit oldum...

Allah'ı var İpek Açar da bütün hastalığı boyunca Kayahan'ı pamuklara sarmalayıp baktı, bir dediğini iki etmedi...

Başından bir an olsun bile ayrılmadı...

Şimdi tüm bunlar gözümüzün önünde olmuşken Kayahan öldükten hemen sonra Beste Açar'ın, İpek Açar hakkında ağzını açıp gözünü yumması kabul edilir şey değildir...

22 yıldır aklın neredeydi?

Bu sözleri Kayahan hayattayken söyleyebilir miydi Beste Açar?

Asla...

"Senin yanında hazırolda duranlar kral oldu. Bir saat kalkıp gelsen beni kurtarsan onlardan" diyor ya Beste Açar...

İyi ki öyle bir şey olmuyor...

Yoksa Kayahan, bir saat kalkıp gelse gerçekten, yapacağı tek iş, bu sözleri söylediği için Beste'yi güzel bir azarlamak olur...

İpek Açar'ı ise vakur duruşu yüzünden alnından öpmek olurdu...