Kayahan'ın kızı: Babam komadayken en yakınındakiler hesabından para kaçırdı!

Nisan ayında yıllarca mücadele ettiği yumuşak doku kanseri nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın ardından mirası ile ilgili tartışma başladı. Usta sanatçının ilk evliliğinden olan kızı Beste Açar Haravon, “Babam koma halinde yaşam savaşı verirken en yakınları hesaplarından para kaçırma organizasyonna girmiştir” dedi.

Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre, Kayahan’ın eşi İpek Açar ile Beste Açar Haravon arasındaki ihtilaf, Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan 'terekenin tespiti' davasına Açar'ın verdiği dilekçe ile ortaya çıktı.

Babasının ölümünden 10 gün önce Kayahan-İpek Açar ortak hesabında 894 bin lira bulunduğunu kaydeden Beste, ancak bu miktar kendisine 207 bin olarak bildirildiğini, hesaptan çekilen miktarın 687 bin lira olduğunu öne sürdü. Beste, avukat aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçesinde, "babasının vefatından hemen sonra eşi İpek Açar'ın miras işlemlerinin takibi ve intikali için büyük bir ısrar ve aceleyle son derece kapsamlı bir vekaletname istediğini, ancak acısının taze olması nedeniyle vekaletname hazırlayamadığını" belirtti.

Babasının rahatsızlığı nedeniyle 20 Mart 2015'te uyutulmaya başlandığını kaydeden Beste Açar Haravon, 20 Mart 2015 günü hesaptan 445 bin TL'nin yıllardır babasının yanında çalışan ve banka hesap işlerini takip eden Zülfikar U. tarafından çekildiğini iddia etti. Beste Açar, 'Babam koma halinde yaşam savaşı verirken en yakınları hesaplarından para kaçırma organizasyonuna girmiştir' dedi.

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