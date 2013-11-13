Kavisli iPhone'lar 2014'te Geliyor

ABD’li teknoloji devi Apple’ın, LG’nin G Flex telefonunda olduğu gibi yeni çıkaracağı iPhone’lar için de kavisli ekran kullanacağı bildirildi. Firma ayrıca, iPhone’larda, ekranda ağır veya hafif dokunuşları ayırt edebilecek yeni bir sensör geliştirmeye çalışıyor.
2014’te satışa sunulması bekleniyor
Baskıya duyarlı olacak bu ekranların şu an test edildiği ve 2014’te satışa çıkacağı söyleniyor. Yeni iPhone’ların, eski modellerle karşılaştırıldığında daha büyük ve oval bir ekrana sahip olacağı, ağır ve hafif dokunuşları algılayacak bir şekilde tasarlanacağı tahmin ediliyor.
Telefonlar katlanacak
ABD’nin California eyaletinde faaliyet gösteren Apple firması, piyasaya çıkaracağı yeni iPhone’lar hakkında şimdilik açıklama yapmaktan kaçınıyor. Apple’ı bir kenara bırakırsak, LG G Flex ile, Samsung da Galaxy Round ile kavisli telefonlarını satışa sundular. Samsung ayrıca 2015’te katlanabilir telefon ve tabletler satışa sunacak. Önümüzdeki iki yıl mobil cihazlar için bir hayli yenilikçi olacağa benziyor.
2 cihaz birden sunulacak
Apple mühendisleri şu an biri 4.7 inç diğeriyse 5.5 inç olmak üzere iki farklı iPhone modeli üzerinde çalışıyor. Teknoloji dünyasında devrim yaratması beklenen bu cihazlar pazar rekabetini de farklı bir boyuta taşıyacağa benziyor.
İOS 7 ile önemi arttı
Söz konusu kavisli ekran tercihinin hayata geçirilmesi durumunda Apple’ın alışılagelmiş tasarım dilinden oldukça farklı bir noktaya gideceğini söylemek yanlış olmayacak.
Saatle de gündemde
Apple’ın üzerinde çalıştığı söylenen ve iWatch olarak anılan akıllı saatinde kavisli bir ekran kullanacağına dair iddialar da daha önce gündeme gelmişti. Basınç seviyesini algılayan dokunmatik ekranlar ise özellikle Apple’ın iOS 7 ile birlikte daha fazla önem gösterdiği mobil oyun pazarını şaha kaldırabilecek bir gelişme olarak dikkat çekiyor.