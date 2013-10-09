Samsung'tan eğimli ilk akıllı telefon: Galaxy Round

Bükülebilen ekran teknolojisi Youm’u sunduktan sonra kıvrılabilen telefonlar üzerinde çalışmaya başlayan Samsung, dünyanın ilk eğimli telefonu Galaxy Round’u sundu. İlk olarak Güney Kore’de birçok renk seçeneğiyle sunulması beklenen telefonun Batı ülkelerinde ne zaman satılacağı belli değil.

5.7 inç ekran genişliği bulunan Round, 1080p HD görüntü kalitesi sunuyor. Android 4.3 (Jelly Bean) işletim sistemi kullanan telefon, Galaxy Note 3 phablet’in taşıdığı çoklu görev ve tek elli işlem özelliklerinin birçoğunu barındırıyor.

Note 3’ten 0.7 cm daha kalın olan Round, 154 gram ağırlığında.

Round, hafifçe sarsıldığı zaman hareket eden bir telefon olarak, bu küçük hareketle tarih, zaman ve cevapsız çağrılar gibi bilgileri ekrana getirme özelliğine sahip.

Güçlü dıonanım

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S4 ve phablet’i Galaxy Note 3 gibi, Round da 13 MP kameraya sahip. Otomatik odaklanma özelliği bulunan kameranın yanında, ön panelde de 2 MP bir kamera yer alıyor. Telefon, 1080p video çekim kalitesine sahip.

2.3 GHz MSM 8974 dört çekirdekli işlemci kullanan Round, 32GB dahili bellek ve 3GB RAM’e sahip. Bu da Galaxy Note 3 ile Round’a yine benzer bir özellik kazandırıyor. Cihazın 64 GB’a kadar bellek kartı destekleyen microSD girişi bulunuyor.

Samsung, gülümseyen bir surata sahip olan telefonu fiyatını henüz açıklamadı.

Samsung, geçmişte Galaxy Nexus, Nexus S ve Advance telefonlarında hafif eğimli tasarıma yer vermişti.