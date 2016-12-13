Katliam rotası; bombalı araç Beşiktaş saldırısı öncesi 12 saat İstanbul'da keşif yapmış!

Beşiktaş’ta 37'si polis 44 kişiyi şehit eden teröristlerin eylemde kullandıkları araç içindeki görüntüsüne ulaşıldı. İki teröristin saldırıdan önce Vatan Caddesi’nden iki kez geçerek keşif yaptıkları belirlendi. Beşiktaş'taki saldırıyı yapan teröristlerden biri kadın, öteki erkekti, erkek olanın kendini, kadın olanın ise aracı patlattığı öğrenildi. Polisin ulaştığı detaylara göre bomba yüklü araç, patlamadan saatler önce iki kez Vatan Caddesi'nden, Emniyet Müdürlüğü binası ve karşısındaki Aksaray Orduevi’nin önünden geçti. İlkinde sabah saat 10.40 sıralarında tespit edilen aracın aynı güzergâhtan aynı yönde ikinci geçişi ise saat 15.28’de saptandı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu, Müslim Sarıyer, Neşet Dişkaya ve Bülent Aydemir'in haberine göre, Beşiktaş’ta polisin şüphesi üzerine araçtan erkek olan terörist indikten sonra, kadın PKK’lı aracı havaya uçurdu. İkinci bombayı ise erkek patlattı. Polis, Emniyet Müdürlüğü binasının da hedef alınmış olunabileceğini, güvenlik nedeniyle teröristlerin Vodafone Arena’ya yöneldiklerini değerlendiriyor.

İstanbul’da cumartesi gecesi Vodafone Arena’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından teröristlerce düzenlenen bombalı saldırılarda acı bilanço daha da ağırlaştı. Şehit sayısı 44’e yükseldi. Şehitlerden 36’sının polis, 8’ininse sivil olduğu açıklandı. Hain saldırıda kullanılan otomobilin görüntüsüne ulaşıldı. Saldırının nasıl düzenlendiğine ilişkin bilgilere polisin, patlatılan aracın şaşe numarasından yola çıkarak ulaştığı, aracın kayıt bilgilerinin şaşe numarasından tespit ettiği öğrenildi.

Otomobili 6 Aralık'ta satın aldılar

6 Aralık Salı günü 20 bin TL’ye satın alınan aracın satışı Kartal’daki bir noterde gerçekleşti. Adres olaraksa Bağcılar gösterildi. 2006 model Chevrolet Aveo marka aracı R.C.’den satın alan 22 yaşındaki Tufan B., canlı bomba olduğu belirtilen Murat kod adlı teröriste verdi.

Bu bilgilerden sonra araçla ilgili geniş çaplı çalışma yapan polis, MOBESE ve EDS kayıtlarını inceledi. Aracın izine Vatan Caddesi’nde rastlandı. Polisin ulaştığı detaylara göre bomba yüklü araç, patlamadan saatler önce iki kez Vatan Caddesi’nden, Emniyet Müdürlüğü binası ve karşısındaki Aksaray Orduevi’nin önünden geçti. İlkinde sabah saat 10.40 sıralarında tespit edilen aracın aynı güzergâhtan aynı yönde ikinci geçişi ise saat 15.28’de saptandı.

Kirli sakallı ve kırmızı montlu erkek terörist aracı kullanırken, kadın teröristin de başörtüsü taktığı polis tarafından tespit edildi.

Araçta biri kadın iki terörist vardı

Araçta, biri başörtüsü takmış kadın olmak üzere iki kişi tespit edildi. Trafikte dikkat çekmemek için birlikte gezen ve aile görüntüsü veren teröristler, kameralara yakalanmamak için MOBESE ve EDS noktalarından geçerken aracın güneşliklerini de indirdiler. Kırmızı montlu ve kirli sakallı olan teröristin aracı kullandığı anlaşıldı.

En son 15.28’de görüntülenen aracın Vatan Caddesi’nden sonra Saraçhane güzergâhını kullandığı belirlendi.

Erkek terörist araçtan indi

Bombalı araç, Beşiktaş’ta olay yerinde patlatılmadan hemen önce polis tarafından şüpheli bulunarak fark edildi. Araçtan birinin indiği de görüldü. Saatler 22.27’yi gösterirken, seyir halindeki araç havaya uçtu. Çevrede önlem alan polis, araçtan bir kişinin indiği anonsunu yaparak meslektaşlarının duyarlı olmasını istedi. Maçka Parkı yakınında bulunan polislerin olduğu noktaya doğru yürüyen şüpheliyi fark eden biri trafik, 5’i Çevik Kuvvet ekibinden 6 polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Polislerin etrafını sarmasıyla canlı bomba kendini patlattı. Terörist parçalanırken; 6 polis de burada şehit düştü.

Hedefleri polis noktalarıydı

Saldırının tüm detaylarını ortaya çıkarmak için araştırma yapan polise göre teröristler, polis noktalarını hedef seçti. Emniyet Müdürlüğü ile Aksaray Orduevi’nin bulunduğu Vatan Caddesi’nden geçerek keşif yaptı. Hedeflerden biri olan Emniyet Müdürlüğü’ndeki yoğun güvenlik nedeniyle Beşiktaş-Bursaspor maçının çıkışına yöneldiler. Polisin tahminine göre, patlamadan 7 saat önce araçta kameraya yakalanan teröristler birlikte Beşiktaş’a olay yerine geldi. O sırada aracı kadın terörist kullanıyordu. Erkek terörist araçtan indi. Kadın terörist, kullandığı aracı havaya uçurdu. Murat kod adlı erkek teröristin amacı da polislerin yoğun olduğu yere gidip kendini patlatmaktı. Polisler anons edip etrafını sarınca, o da kendini patlattı.

"Bombacının kimliği belirlendi" iddiası

İstanbul Emniyeti’nin olayla ilgili gözaltına aldığı ve aralarında Tufan B.’nin de bulunduğu 13 kişinin sorgusu ise sürüyor. Polis, Beyhan’ın yakın çevresini de mercek altına alarak operasyonlarına devam ediyor. Bu arada bombacılardan birinin kimliğinin belirlendiği de öne sürüldü.

Kadın terörist tarafından patlatılan otomobil tam bir enkaz yığınına döndü. Araçta en az 400 kilo patlayıcı olduğu belirtilmişti.

Bombalı araç ve intihar eylemcisiyle ilk saldırı

İstanbul’da TAK tarafından düzenlenen ve 36’sı polis, 44 kişinin şehit olduğu hain saldırının arkasında, son dönemde örgütün verdiği ağır kayıpların yattığı öğrenildi. Moral çöküntüsü içindeki terör örgütü, son saldırıda ilk kez hem bombalı araç hem de intihar eylemcisini bir arada kullandı.

Bombacı 2 teröristin sabıkası olmayabilir

PKK'nın yönetici isimlerinden Murat Karayılan'ın, hem telsiz konuşmalarında hem de Kandil’de yapılan toplantılarda, örgüt elemanlarına “Bombalı saldırıları metropollere yayın” talimatı verdiği iddia edilmişti.

Son saldırıdaki amacın bombalı araç patlatıldıktan sonra yaşanan panik havasından faydalanıp, polislerin arasına girmeyi planlayan canlı bombanın kendisini infilak ettirmek olduğu iddia edildi. PKK son dönemde bombalı saldırılarında özellikle sabıkası olmayan üyelerini kullanıyor. Hakkında arama kaydı olmayan bu teröristler büyük kentlerde daha rahat hareket ettikleri için tercih ediliyor. Beşiktaş saldırısını yapan iki bombacının da kayıtlarının olmayabileceği bildirildi.

Patlayıcılar A4 - C4 ile güçlendirildi

İstanbul’da, Vodafone Arena Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından teröristlerce düzenlenen saldırıda kullanılan bombaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, saldırıda kullanılan bombalı araçta, nitelikli patlayıcı bulunuyordu. Saldırıda A4, C4 ve TNT’den oluşan kokteyl bir patlayıcının kullanıldığı belirtildi. Amonyum nitrat bazlı patlayıcı kullanılmadığına dikkat çekilirken, patlamanın şekli ve çıkan dumandan yapılan analize göre şu sonuca ulaşıldı:

“Amonyum nitrat patlayıcıda beyaz duman çıkar. Fuel oil katılmışsa bu kez siyah duman görülür. Bu patlamada kırmızı ve sarı alev görülüyor. 6-8 saniye kırmızı alev çıkıyor. Bu da plastik patlayıcılar A4, C4’ü tarif ediyor. TNT ile güçlendirildiği kesin. Alev topu, 75-80 metre çapında alanda, 40-50 metre yükseğe çıkıyor. Patlama yanal değil. Yani RDX yok. RDX kullanıldığında, binalar kesilip yıkılır.”

Saldırının PKK tarafından yapıldığı ancak dışarıdan destekli olduğu yönünde bulgular da var.