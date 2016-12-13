Beşiktaş'ta patlatılan bombalar TNT-RDX karışımı

Beşiktaş'ta 37’si polis 44 kişinin şehit olduğu, 166 kişinin de yaralandığı bombalı saldırılarda TNT ve RDX karışımı patlayıcıların kullanıldığı belirlendi. Polis, patlamada araçtaki bombanın etkisini arttıran ve daha önce karşılaşmadıkları türden üçüncü bir kimyasal madde izine de rastladı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Maçka Parkı yanında polisin müdahalesi sırasında kendisini patlatan canlı bombanın kullandığı patlayıcının da araçtaki bombayla aynı özellikte olduğu belirlendi.

2 canlı bombanın kimlik bilgilerine henüz ulaşılamadığı, tespit için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Patlamaların ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişinin sorgusu sürüyor.

TNT nedir?

Kimyasal bir patlayıcı olan TNT, yaygın olarak bomba, mayın ve torpidolarda patlayıcı madde olarak kullanılır.

RDX nedir?

C4 ve semtex gibi plastik patlayıcıların ve kompozit harp başlığının içeriğinde RDX bulunur. Laboratuvar ortamında üretilir. 2008’de 17 kişinin öldüğü Güngören patlamasında kullanılmıştı.