Canlı bombalar terör saldırısının yapılacağı yere beraber geldi

İstanbul’da 500 metre arayla bombaları patlatıp 37’si polis 44 kişiyi şehit eden terör saldırısını düzenleyen iki canlı bombanın olay yerine Chevrolet marka otomobille birlikte geldiği belirlendi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın ve Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Beşiktaş’taki terör saldırısıyla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Emniyet yetkilileri, olaya ilişkin her detayı en ince ayrıntısına kadar inceliyor.

4 gün önce satın alınmış

Polis, patlamanın ardından olay yerinin 90 metre uzağında bulunan aracın motor numarasından yola çıkarak, aracın siyah renkli, 34 plakalı Chevrolet Aveo olduğunu belirledi. Aracın tescil bilgilerinden yola çıkan polis, 9 Kasım 2016 tarihinde aracın Büyükçekmece’de satın alındığını belirledi. Otomobilin patlamadan 4 gün önce de Kartal’da bir noterde ikinci satışının gerçekleştiğini tespit etti. Gözaltındaki 13 kişi arasında aracın satışında ismi geçen kişilerin olduğu da belirtildi.

Kahraman polisler engelledi

İncelemede aracın olay günü E-5-Topkapı güzergâhından Mecidiyeköy’e geldiği belirlendi. Aracın olay yerine de saat 22.27 sırasında Gümüşsuyu İstanbul Teknik Üniversitesi’nin önünden geçerek patlama yerine ulaştığı saptandı. İki bombacının da bomba yerleştirilen Chevrolet marka araçla olay yerine geldikleri ortaya çıktı.

Üzerinde intihar yeleği olan teröristin, araçtan indikten sonra Maçka Parkı’na yürüdüğü belirlendi. İki teröristin hedefi, maç sonrasında stadyumdan ayrılmak için polislerin toplandığı iki yerdi. Ancak intihar bombacısı, Maçka Parkı’ndaki çevik kuvvet toplanma yerine ulaşmadan polisler tarafından engellendi. Maçka Parkı’ndaki kayıplar, teröristin etrafını saran polislerdi. Yetkililer, teröristin bombayı toplanma yerinde patlatması halinde şehit sayısının fazla olabileceğine dikkat çektiler.

Çifte ateşleme düzeneği

Araştırmada patlamada kullanılan araçta çifte ateşleme düzeneğine ulaşıldı. Araçtaki ve canlı bombanın üzerindeki bombaya hem manuel hem de uzaktan kumandayla patlama düzeneği kurulduğu belirlendi. Bu da olay yerine yakın bölgede 3’üncü veya 4’üncü kişilerin de bulunduğu, gözcülük yaptıkları şeklinde değerlendirildi.