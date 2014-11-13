Katar 2022 Dünya Kupası için 'aklandı'

2022 Dünya Kupası ev sahipliği yarışını kazanmak için 'yetkililere rüşvet verilmesi' dahil birçok yolsuzlukla suçlanan Katar'ın FIFA tarafından aklanacağı öğrenildi.

BBC Spor servisinin edindiği bilgilere göre Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) bugün yapacağı açıklamayla Katar üzerindeki tüm şüphelerin kalktığını ve 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabileceklerini duyuracak.

Katar delegasyonu, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için yetkililere yaklaşık 4,7 milyon dolar 'destek primi' dağıtmakla suçlanıyordu.

FIFA'nın bağımsız etik komisyonunun bugün 2022 Dünya Kupası için yeniden seçime gidilmesine gerek olmadığı yönünde fikir bildirmesi bekleniyor.

2010 yılında Avustralya, ABD, Güney Kore ve Japonya'ya karşı yarışan Katar, FIFA komitesi tarafından 2022 Dünya Kupası'nın oynanacağı ülke olarak seçilmişti.

Spor çevreleri kararı sürpriz olarak karşılamış ve ardından hem Rusya'da oynanacak 2018 Dünya Kupası hem de 2022 için 'yolsuzluk yapıldı' iddiaları ortaya atılmıştı.

430 sayfalık dev rapor

Katar'ın Dünya Kupası delegasyonu yolsuzluk iddialarını başından bu yana reddediyordu.

Ancak FIFA, etik komisyonundan Michael Garcia aracılığıyla bir soruşturma açtı.

Yaklaşık iki yıldır incelemelerine devam eden Garcia, hem Dünya Kupası için teklif veren tüm delegasyonlarla görüştü hem de seçim sürecini mercek altına aldı.

Garcia FIFA etik komisyonuna 430 sayfalık bir rapor sunduktan sonra, komisyon da kendi görüşünü FIFA yönetimine 42 sayfalık bir raporla aktardı.

Etik komisyonunun kararını bugün kamuoyuyla da paylaşması bekleniyor.

Raporun Katar'ı tüm suçlamalardan aklarken İngiltere'yi seçim kampanyası sürecindeki 'uygunsuz davranışları' nedeniyle uyardığı ifade ediliyor.

BBCTürkçe