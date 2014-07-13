FIFA Başkanı: 2022 Dünya Kupası için 'Katar' dedik Katar'da olacak

Dünya futbolunun patronu FIFA Başkanı Sepp Blatter, rüşvet iddialarının ardından 2022 Dünya Kupası’nın Katar’dan alınacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, “2022 Katar’da yapılacak” dedi.

Brezilya’da Hürriyet’ten Mehmet Arslan ve Serhan Asker’in sorularını yanıtlayan dünya futbolunun patronu Blatter, FIFA İcra Komitesi’nin 2010'da aldığı kararda bir değişiklik olmadığını, 2022 yılında Dünya Kupası’na Katar’ın ev sahipliği yapacağını söyledi. Hürriyet’te yer alan söyleşi şöyle:

Brezilya halkına teşekkür ederim

Brezilya’daki organizasyondan memnun musunuz?

Şimdiye kadar, uzun yıllar hatırlanacak fantastik ve heyecan verici bir futbol festivali yaşadım. Brezilyalılar eşsiz bir futbol ülkesi olduklarını kanıtlamıştır. Yerel organizatörler de büyük bir iş başardı. Her zamanki gibi, biz Dünya Kupası’ndan sonra genel değerlendirme de yapacağız.

Brezilya'daki protestolar Blatter’i korkuttu mu?

Ben sadece Brezilyalı insanlara teşekkür edebilirim. Bize harika bir Dünya Kupası yaşattılar. Ben aynı zamanda Brezilyalıların eşsiz misafirperverliğini hissettim. Fan festivallere yaklaşık 5 milyon insan katıldı. Ve maçlardaki seyirci sayısı harikaydı.

Turnuvada 5 futbolcu parladı

Katar 2022’ye ev sahipliği yapacak mı?

2010 yılında FIFA İcra Komitesi’nin aldığı karara göre, evet.

Başkan Blatter’e göre kupada en beğendiği futbolcu ya da futbolcular?

Çok sayıda oyuncu var. Neymar, Arjen Robben, James Rodriguez, Lionel Messi ve Thomas Müller burada olağanüstü bir performans göstermiştir.

Türkiye’deki şike olayları hakkında bir değerlendirmesi olacak mı?

FIFA şike konusunu çok ciddiye alır ve son yıllarda şike ile mücadele için çok sayıda önlem hayata geçirdik. Futbol, şike konusunda giderek büyüyen bir tehdit ile karşı karşıyadır. Şikeye karşı hepimiz elbirliğiyle çalışmak zorundayız.

Türkiye organizasyon işinde çok başarılı

Bir gün Türkiye’de böyle bir organizasyona ev sahipliği yapabilir mi?

Türkiye bir yıl önce büyük bir U-20 Dünya Kupası düzenledi. Tabii Dünya Kupası biraz daha zordur. Ama organizasyon açısından gördük ki Türkiye çok başarılı. Ayrıca Türkiye olarak 2002’deki dünya üçüncülüğünüz çok önemli.

Çok tartışıldı ama acaba Başkan Blatter ne düşünüyor. Uruguaylı Suarez ve aldığı ceza?

Genellikle bu konularda konuşmuyorum.. FIFA Disiplin Komiteleri'nin verdiği karara saygı duymak gerekir.

Dünya Kupası’na katılımcı sayısı maksimum 32 olur

FIFA Başkanı olarak unutamadığı Dünya Kupaları hangileri?

Bana gurur veren 2002’den beri bu organizasyonu 4 kıtaya taşıdık. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika. Afrika için çok düşündük ve başarılı oldu. Her kıta için bu geçerli. Bütün tercihlerimizle futbol oyununun birleştirici gücünü dünyaya yaydık.

Dünya Kupası’na katılan ülke sayısının artırılması konusunda herhangi bir çalışma var mı?

Biz katılımcı sayısı üzerine Dünya Kupası’ndan sonra konuşuruz. Ama 32 ülke maksimumdur...

Di Stefano bir başkaydı

Blatter’in futbol tarihinde en beğendiği futbolcu kimdir?

Brezilya’ya kadar Dünya Kupası’nda birçok büyük oyuncu gördüm. Ancak, şimdiye kadar gördüğüm en komple oyuncu, Alfredo Di Stefano oldu. Onun ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrendim.