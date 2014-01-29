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Kastamonu Emniyeti'nde deprem

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü’nde 5 şube müdürü, 1 komiser ve 18 polis memurunun görev yeri değiştirildi

29 Ocak 2014 17:29

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Hava limanı, Siber Suçlarla Mücadele, Pasaport, Personel Şube Müdürleri ile 1 komiser ve 18 memurun görev yeri değiştirildi.

17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından çıkarılan emniyet müdürleri kararnamesi ile Kastamonu Emniyet Müdürü olarak atanan Mustafa Yoldan’ın göreve başlaması ardından bazı personelin görev yeri değiştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Mehmet Yanıkoğlu, Kastamonu Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne atandı. KOM Şube Müdürlüğü’ne ise Kastamonu Hava limanı Şube Müdürü Savaş İlgün getirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Gürkan Gürbüz, vekaleten yürütülen Yabancılar Şube Müdürlüğü görevine getirilirken, Gürbüz’den boşalan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ise, Terörle Mücadele Şube Müdürü Mustafa Işık’ın vekaleten bakacağı bildirildi. Pasaport Şube Müdürü Asım Dursun ile Personel Şube Müdürü Yavuz Kıraç’ın da görev yerleri karşılıklı değiştirildi.

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