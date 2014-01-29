Savcılara 17 Aralık darbesi

Arzu YıldızAnkara

17 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “yolsuzluk ve rüşvet” soruşturmasını yürüten savcılar Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç, bugün dosyadan el çektirildi. Savcıların soruşturmadan alınması, iki işadamına ifade tebligatı yapılmasının sonrasına rastladı.

Turan Çolakkadı’nın görev yerinin değiştirilmesinin ardından göreve getirilen Hadi Salihoğlu, “ciddi değişiklikler yapacağız. Geldiğimiz belli olsun” açıklamasında bulunmuştu. Salihoğlu’nun bu açıklamasından sonra bugün 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcı Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’e dosyadan alındıkları bildirildi. Savcılar, 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili iddianameyi tamamlamış, mali şubede soruşturma ile ilgili elde edilen imajların gönderilmemesi nedeniyle iddianame sunulamamıştı. Öte yandan soruşturmanın şüphelilerinden Reza Zarrab’ın mal varlığına konulan tedbir kararı kaldırılmış, savcılık söz konusu karara itiraz edileceğini açıklamıştı.

Görevden el çektirilen savcıların basında haklarında yürütülen karalama kampanyaları konusunda da önümüzdeki günlerde yazılı bir açıklama yapacağı öğrenildi.17 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sonra ilk olarak dosyadan sorumlu Başsavcı vekili Zekeriya Öz’ün görev yeri değiştirilmişti. Daha sonra ikinci yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcı Muammer Akkaş ve diğer Başsavcı vekilleri de görevden alınmıştı.

Savcıların soruşturmadan alınması, iki işadamına ifade tebligatı yapılmasının sonrasına rastladı. Duruşma savcılığına verilen Celal Kara, yeni görevinde soruşturma yürütemeyecek.