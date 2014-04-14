Karşı gazetesi çalışanlarından açıklama

‘Yalana Karşı Gerçeğin Gazetesi’ sloganıyla 9 Şubat’ta yayın hayatına başlayan, kısa yayın hayatında bazı haberleriyle ses getiren Karşı Gazetesi bugün son sayısını yayınlayarak kapandı. Gazetenin sahibi Turan Ababey, maddi zorlukları gerekçe göstererek gazetenin yayın hayatına son verdiğine dair bir açıklama yayınladı. Ancak gazetenin 91 çalışanı, maaşlarının ve tazminatlarının ödenmediği ve ödeneceğine dair bir takvim/taahhüt belirtilmediği gerekçesiyle dün son sayıyı hazırladıktan sonra gazete binasın terk etmeyerek eyleme başladı. Özlük haklarını elde edene kadar gazetede kalacaklarını söyleyen çalışanlara, başta Türkiye Gazeteciler Sendikası olmak üzere, meslektaşlarından ve okuyuculardan destek geldi.

Gazetenin Zeytinburnu'ndaki binasından ayrılmama kararı alan Karşı gazetesi çalışanları bugün kendilerine destek vermeye gelenlerle birlikte gazete binasında bir basın açıklaması yaptı.

“Gazeteci haberin öznesi olmaz, denir, ama gerek basın özgürlüğü gerekse hak mücadelesi bakımından bizler uzunca bir zamandır habere konuyuz. Karşı Gazetesi emekçileri de iki gündür bu mücadelenin, bugüne kadar karşılaşılmamış bir yanında duruyorlar” sözleriyle başlayan açıklamada, çalışanların, gazetenin kapanacağını dün (pazar) sabah öğrendiklerini belirterek şöyle denildi:

“Biz, tam da bu emek ve umut hırsızlığı nedeniyle dün akşamdan beri binamızdan ayrılmıyoruz ve ilan ediyoruz ki haklarımızı alana, kayıplarımız telafi edilene kadar ayrılmayacağız. Okurlarımıza sosyal medyadan direnişimize dair haber vermeye, meslektaşlarımız aracılığıyla ulaşmaya, ama en önemlisi kendi işimizi yaparak ortaya koyduğumuz Karşı Direniş gazetesiyle sesimizi duyurmaya, çoğaltmaya devam edeceğiz. Bize bu direnişimizde destek olan herkese teşekkür ediyor, bu desteğin çoğalmasını umuyoruz.

Bugüne kadar hiçbir iktidar erkinden korkmadan işini yapan, Karşı’yı var eden emekçiler olarak taleplerimiz şunlardır:

İçerideki maaş, ihbar tazminatı, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi

Gazeteye gelirken bize sunulan sözlerin gerçekleştirilmemesi dolayısıyla oluşan kayıplarımızın telafi edilmesi için bir anlaşma yapılması."

TGS'den açıklama

Türkiye Gazeteciler Sendikası’da (TGS) Karşı çalışanlarının işyerini terk etmeme eylemini desteklediklerini belirten bir açıklama yayınlandı. TGS'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Çalışanların bir bölümü, kendi gazetelerinin kapandığını dışarıda haber izlerken sosyal medyadan öğrendi. Gazetenin mevcut durumu ve kapatma meselesi hakkında çalışanlara doğru ve zamanında bilgilendirme yapılmadı. Yapacak bir şeyinin olmadığını iddia eden patron, çalışanlara teşekkür etmekle yetindi.

İşverenin bu ‘basit’ açıklaması ile çalışanların tamamı işsiz kaldı. Üstelik bir buçuk aylık maaş alacakları ve ihbar tazminatları da ödenmedi. Meslektaşlarımız bunun üzerine işyerini terk etmeme eylemine başladı.

Karşı emekçilerinin haklı direnişini destekliyor, meslektaşlarımızın tüm taleplerinin bir an önce karşılanmasını istiyoruz.”

Gazetenin sahibinden de açıklama

Karşı Gazete İmtiyaz Sahibi Turan Ababey de gazetenin internet sitesinden yayınlanan bir açıklama yaptı. Turan Ababey’in imzasıyla yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

“İlk sayıdan yarın raflarda yerini alacak son sayımıza kadar yazılan hiçbir haberin tek bir harfine dahi müdahale etmedim (Reklamlar da dahil). Çalışanlarımız ve yazarlarımız ellerinden gelen özveri ile tüm enerjilerini halka gerçekleri aktarmak için harcadılar. Okuyucularımızın, gazetemizi meydanlarda ellerinde taşıdığını gördüğümde duyduğum sevinç ve gurur ise kelimelerle tarif edilemezdi.

Bunların yanı sıra; ne cemaat, ne paralel yapı, ne siyasetçi ne de her hangi bir partiden destek almadım ve asla böyle bir beklentim ya da talebim olmadı. Aksini iddia edenlerle her platformda yüzleşmeye ve hesaplaşmaya hazırım. İlk sayımızda aldığımız tirajdan (42500) bugünkü tirajımıza (9500) düşmemizde emeği geçen ve bizleri bu sürece getiren herkesi de Allah’a havale ediyor ve sükûnetimi muhafaza ediyorum.

Yeniden yapılanma sürecinde, yayın hayatımıza aynı ilke ve duruşumuzla ve yine yalana karşı gerçeğin sesini duyurmak amacıyla www.karsigazete.com adresinden büyüyerek ve gelişerek devam edeceğiz. Bu süre zarfında değerli okurlarımızın desteklerini sürdürmelerini ve bu yolda bizimle birlikte yürüyeceklerini temenni ediyor ve son olarak bizi bu günlere getiren 94 emekçimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."