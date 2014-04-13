Karşı gazetesi yarın son kez çıkacak

9 Şubat 2014 tarihinde yayın hayatına, “Yalana Karşı gerçeğin gazetesi” diyerek başlayan, peş peşe gelen istifa ve işten çıkamaların ardından zor duruma düşen Karşı gazetesi yarın son sayısı ile piyasaya çıkacak.

Gökhan Çelik’in ulusalkanal.com.tr’de yer alan haberine göre, gazetenin imtiyaz sahibi Turhan Ababey, bugünkü toplantıda gazetenin kapatılacağın konusunda çalışanlarına bilgi verdi.

Karşı gazetesinin yarın kapanacağı haberlerinin ardından gazetenin imtiyaz sahibi Turan Ababey www.karsigazete.com adlı siteden gazetenin neden kapatıldığına dair yazılı bir açıklama yaptı.



İşte Ababey’in o açıklaması:



"9 Şubat 2014 Pazar günü yayın hayatına başlayan Karşı Gazetesi yarın (14 Nisan 2014 Pazartesi) son baskısı ile okuyucularına veda ediyor.



Henüz yayın hayatına başlamadan hakkımızda çıkarılan ve okuyucuların kafasını karıştırmaya yönelik Pensilvanya / Cemaat desteği aldığımıza dair söylentilere, çamur at izi kalsın mantığı ile gazetemizi karalamaya çalışanlara ve muhtelif yandaş firmalarca tarafımıza uygulanan reklam sansürlerine rağmen inancımızı kaybetmeden direnerek çıkardığımız Karşı Gazetesi, çıktığı ilk günden bu yana yayınladığı haberler ile halkımıza doğruları aktarmayı vazife bilmiştir.



Bilinmesini isterim ki;



İlk sayıdan yarın raflarda yerini alacak son sayımıza kadar yazılan hiçbir haberin tek bir harfine dahi müdahale etmedim (Reklamlar da dahil). Çalışanlarımız ve yazarlarımız ellerinden gelen özveri ile tüm enerjilerini halka gerçekleri aktarmak için harcadılar. Okuyucularımızın, gazetemizi meydanlarda ellerinde taşıdığını gördüğümde duyduğum sevinç ve gurur ise kelimelerle tarif edilemezdi.



Bunların yanı sıra; ne cemaat, ne paralel yapı, ne siyasetçi ne de her hangi bir partiden destek almadım ve asla böyle bir beklentim ya da talebim olmadı. Aksini iddia edenlerle her platformda yüzleşmeye ve hesaplaşmaya hazırım. İlk sayımızda aldığımız tirajdan (42500) bugünkü tirajımıza (9500) düşmemizde emeği geçen ve bizleri bu sürece getiren herkesi de Allah’a havale ediyor ve sükûnetimi muhafaza ediyorum.



Yeniden yapılanma sürecinde, yayın hayatımıza aynı ilke ve duruşumuzla ve yine yalana karşı gerçeğin sesini duyurmak amacıyla www.karsigazete.com adresinden büyüyerek ve gelişerek devam edeceğiz. Bu süre zarfında değerli okurlarımızın desteklerini sürdürmelerini ve bu yolda bizimle birlikte yürüyeceklerini temenni ediyor ve son olarak bizi bu günlere getiren 94 emekçimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.





Saygılarımla



Turan Ababey



Karşı Gazete İmtiyaz Sahibi"