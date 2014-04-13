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Karşı'yı işgal eden çalışanlar 'direniş gazetesi' çıkardı

Yarın son sayısıyla okurları karşısına çıkacak olan Karşı gazetesi çalışanları, gazete binasını işgal etti. Gazete çalışanları PDF formatında bir 'direniş gazetesi' de çıkardı

13 Nisan 2014 22:44

Karşı gazetesinin yarın son sayısının çıkacağı haberleri üzerine, gazete çalışanları gazete binasını  işgal ettiler. Çalışanlar gazete binasından hak ettikleri ödemeler yapılana kadar ayrılmayacaklarını açıkladı. Binayı işgal eden 40 gazete çalışanı bir de 'direniş gazetesi' çıkardı.

radikal.com.tr’nin haberine göre, Karşı gazetesi çalışanları kendilerine hiçbir tebligatta bulunulmadan ve ödeme yapılmadan gazetenin kapatılmasını protesto için gazete binasını işgal etme kararı aldı. Genel Yayın Yönetmeni Kutlu Esendemir başta olmak üzere yaklaşık 40 gazete çalışanı, ödeme yapılana kadar gazeteyi terketmeyecek.

 

'Buradayız'

 

Öte yandan, gazete binasını işgal eden Karşı çalışanları “direniş özel sayısı”nı Twitter üzerinden PDF formatında yayınladı.

“Karşı direniş” adlı direniş gazetesinin manşetinde “Buradayız!” başlığı kullanıldı.

Haberin spotunda ise, “Sevgili okur, patron kararıyla kapanan Karşı’nın emekçileri olarak haklarımızın peşindeyiz. İlkelerimizden nasıl ayrılmadıysak, haklarımızı alana kadar ‘binamızdan’ da ayrılmıyoruz” denildi.

 

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