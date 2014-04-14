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Karşı gazetesi son sayısı ile okurlarına veda etti

Şubat 2014'de yayın hayatına başlayan Karşı gazetesi alınan karar sonrası bugün son kez okurların karşısına çıktı

14 Nisan 2014 14:30

Şubat 2014'de yayın hayatına başlayan ve "Yalana Karşı Gerçeğin Gazetesi" sloganıyla okuruyla buluşan Karşı gazetesi bugün son defa çıktı. 'Veda Değil Hoşçakal' manşetiyle okurlarına bu kararı duyuran Karşı 'Sevgili okur; bugün Karşı Gazete'yi elinde son kez tutuyorsun' diye yazdı.

Gazete çalışanlarının kaleminden dökülen manşette 'Evet, bu son. Doğru, düştük. Patronaj, gazeteyi kapatma kararı aldı. Ama biz, burayı var eden emekçiler, öyle bir kalkacağız ki sevgili okur, sen de bizlerle gurur duyacaksın' cümlelerine yer verdi.

Karşı gazetesinin son sayısının çıkacağı haberleri üzerine, dün gazete çalışanları gazete binasını işgal etmişti. Çalışanlar gazete binasından hak ettikleri ödemeler yapılana kadar ayrılmayacaklarını açıklayarak, binayı işgal eden 40 gazete çalışanı bir de 'direniş gazetesi' çıkardı.

Gazetenin imtiyaz sahibi Turan Ababey imzasıyla yayımlanan veda yazısı şöyle:

Değerli okurlarımıza

9 Şubat 2014 Pazar günü yayın hayatına başlayan Karşı Gazetesi yarın (14 Nisan 2014 Pazartesi) son baskısı ile okuyucularına veda ediyor.

Henüz yayın hayatına başlamadan hakkımızda çıkarılan ve okuyucuların kafasını karıştırmaya yönelik Pensilvanya / Cemaat desteği aldığımıza dair söylentilere, çamur at izi kalsın mantığı ile gazetemizi karalamaya çalışanlara ve muhtelif yandaş firmalarca tarafımıza uygulanan reklam sansürlerine rağmen inancımızı kaybetmeden direnerek çıkardığımız Karşı Gazetesi, çıktığı ilk günden bu yana yayınladığı haberler ile halkımıza doğruları aktarmayı vazife bilmiştir.

Bilinmesini isterim ki;

İlk sayıdan yarın raflarda yerini alacak son sayımıza kadar yazılan hiçbir haberin tek bir harfine dahi  müdahale etmedim (Reklamlar da dahil). Çalışanlarımız ve yazarlarımız ellerinden gelen özveri ile tüm enerjilerini halka gerçekleri aktarmak için harcadılar. Okuyucularımızın, gazetemizi meydanlarda ellerinde taşıdığını gördüğümde duyduğum sevinç ve gurur ise kelimelerle tarif edilemezdi.

Bunların yanı sıra; ne cemaat, ne paralel yapı, ne siyasetçi ne de her hangi bir partiden destek almadım ve asla böyle bir beklentim ya da talebim olmadı. Aksini iddia edenlerle her platformda yüzleşmeye ve hesaplaşmaya hazırım. İlk sayımızda aldığımız tirajdan (42500) bugünkü tirajımıza (9500) düşmemizde emeği geçen ve bizleri bu sürece getiren herkesi de Allah’a havale ediyor ve sükûnetimi muhafaza ediyorum.

Yeniden yapılanma sürecinde, yayın hayatımıza aynı ilke ve duruşumuzla ve yine yalana karşı gerçeğin sesini duyurmak amacıyla www.karsigazete.com adresinden büyüyerek ve gelişerek devam edeceğiz. Bu süre zarfında değerli okurlarımızın desteklerini sürdürmelerini ve bu yolda bizimle birlikte yürüyeceklerini temenni ediyor ve son olarak bizi bu günlere getiren 94 emekçimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Saygılarımla

Turan Ababey

Karşı Gazete İmtiyaz Sahibi

İşte Karşı'nın bugün çıkan son sayısı:

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