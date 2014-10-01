Karşı Gazete kapatıldı sıra GriHat'ta

30 Eylül 2014 sabahı Karşı Gazete ve Grihat haber yayın sitelerinin adreslerine yapılan polis baskınlarının ardından iki haber sitesi de kapatıldı.

Karşı Gazete ve Grihat sitelerine yapılan baskında, polisin 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili bir haberin kaldırılmasını istemişti.

İşsiz gazetecilerin kurduğu GriHat'a kapatma kararı

Grihat hakkında dün verilen arama kararının ardından, Sulh Ceza Mahkemesi sitenin kapatılması kararını aldı.

İşsiz gazetecilerin kurduğu internet sitesi GriHa sitesinin host sahibine ve sitede haber girişleri yapan editörlerden birinin evlerinde arama yapılması kararı aldı. Karar dün editörün evde olmadığı saatlerde, polisin çilingir ile kapıyı açması suretiyle uygulandı. Siteye yönelik arama kararının ofisi olmadığı gerekçesiyle bireylerin ev adreslerine verildiği belirtildi. Site adına soruşturma savcısı ile görüşüldüğünde olayın perde arkası da ortaya çıktı.

1 Eylül’de 17-25 Aralık soruşturmasında görev alan polislere “darbe” ve “casusluk” iddiası ile yapılan operasyonda delil olarak kullanılan fezleke, tape ve yeni Mali Şube Müdürü Hakan Sıralı imzası ile gönderilen 504 sayfalık fezlekenin linklerinin siteden kaldırılmasına ilişkin Sulh Ceza Mahkemesinden karar alındığı bildirildi.



Karar sitenin künyesinde sorumlu müdür olmadığı için tebliğ edilmediği gerekçe gösterildi. Öte yandan, Adana’da durdurulan MİT TIR’ları haberinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'nin sitenin kapatılması kararı verdiği öğrenildi. Karar TİB’e gönderildikten sonra site yayına kapatılacak.

Karşı Gazete kapatıldı, farklı adreste yayında

Karşı Gazete internet sitesi de 1 Ekim 2014'te sabah saatlerinde kapatıldı.

Karşı Gazete konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Gazete yoğun baskı altında. Bugün sabah saatlerinden itibaren sitemize erişim engellendi. Karşı Gazete olarak erişim engeline, Akis Yayın grubuna ait diğer haber sitemiz www.sansursuzhaber.com‘dan yayımıza devam edeceğiz.

Dün sabah ofisimize yapılan polis baskınının ardından Karşı Gazete’ye yapılan sansür devam etmekte.

Polislerin dün ofisimize geldiklerinde “Hani o tapeler montajdı” haberini, illegal olarak kaldırma taleplerini reddetmemiz üzerine haber sitemize sansür yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bugün sabah saatlerinden itibaren www.karsigazete.com ‘a Türkiye’nin farklı bölgelerinden kısım kısım erişim engelleniyor.

Şu an itibariyle Doğu ve Güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere Türkiye’nin birçok farklı yerinden sitemize erişim engellendi.

Bu yapılan uygulamanın hiçbir şekilde hukuki bir zemini yoktur. Kurumumuza herhangi bir tebligat bildirilmedi.

Karşı Gazete olarak her türlü baskı ve engellemelere rağmen haberciliğimize devam edeceğiz.

Hiçbir şekilde baskının karşısında eğilmeyeceğiz.

Şu an itibariyle ile sitemize konulan erişim engeline Akis Yayın grubuna ait diğer haber sitemiz www.sansursuzhaber.com‘dan yayımıza devam edeceğiz.

Dün dediğimiz gibi eşkiyalar gibi ofis bassanız da, bizi kukla hukukçularınıza yargılatsanız da, üzerimize demir parmaklıklar kapatsanız da, farketmez.

Herkesi susturmayı başarsanız da gerçeğin sesini kesemeyeceksiniz.

Gerçek ve gerçeği haykıranlar sonsuza dek Karşı'nızda olacak."