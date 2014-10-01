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Karşı Gazete ve Grihat'a polis baskını Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Karşı Gazete ile Grihat internet sitelerine polis baskınlarını İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya sordu

01 Ekim 2014 13:29

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Karşı Gazete ile Grihat internet sitelerine polis baskınlarını Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya, “30 Eylül 2014 sabahı Karşı Gazete ve Grihat haber yayın sitelerinin adreslerine yapılan polis baskınlarının hukuki gerekçesi nedir” diye sordu. “Polisin, Karşı Gazete ve Grihat haber yayın sitelerinden 25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu ile ilgili ‘’ Hani o ses kayıtları montajdı ‘’ başlıklı haberin kaldırılmasını istedikleri iddiası doğru mudur” dedi.

Tanrıkulu’nun haber sitelerine polis baskınıyla ilgili TBMM Başkanlığı’na sunduğu  soru önergesi şöyle:

- Polis güçlerine, Karşı Gazete ve Grihat basın kuruluşlarına baskın yapma talimatını kim ya da kimler hangi gerekçe ile vermiştir?

- Bu polis baskının “basını susturmaya” yönelik olduğu iddiaları doğru mudur?

- Polis güçlerine, yetkili Mahkemeler tarafından Karşı Gazete ve Grihat haber yayın siteleri adreslerinde arama yapma izni verilmiş midir? Arama kararında, aramanın gerekçesinin yer almadığı iddiası doğru mudur?

- Arama yapan ekibe telefon ile söz konusu haberin kaldırılması talimatı verildiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, telefon ile söz konusu haberin kaldırılması talimatını veren kişi kimdir?

- Arama yapma izni verildiyse, hangi yetkili Mahkemelerin kararları ile Karşı Gazete ve Grihat haber yayın siteleri adreslerine polis tarafından baskın yapılmıştır?

- Polisin, Karşı Gazete ve Grihat haber yayın sitelerinden 25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu ile ilgili ‘’Hani o ses kayıtları montajdı‘’ başlıklı haberin kaldırılmasını istedikleri iddiası doğru mudur?

- İddia doğruysa, 25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu ile ilgili ‘’Hani o ses kayıtları montajdı‘’ başlıklı haberin kaldırılması talimatını kim vermiştir?

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