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Yaşam

Karsigazete.com: Polis baskını altındayız!

Karsigazete.com'un ofisini basan polisler, 25 Aralık yolsuzluk operasyonuna ilişkin bir haberin kaldırılmasını istediler

30 Eylül 2014 14:57

Karsigazete.com, polis baskını altında olduklarını belirten bir duyuru yaptı. Sabah saatlerinde karsigazete.com'un merkezine gelen polisler, 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili bir haberin kaldırılmasını istediler. Yetkililer, haberin kaldırılmaması halinde siteyi tamamen kapatacaklarını bildirdiler.

karsigazete.com'un duyurduğu haber şöyle:

Sabah saatlerinde ofisimizi basan polisler 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili bir haberin kaldırılmasını istediler. Haber kaldırılmayıncaya kadar gitmeyecekleri, aksi halde siteyi tamamen kapatacakları tehdidinde bulunan polis ekibi, hiçbir mahkeme ve savcılık kararı bulunmadan alenen sansür istedi.

 

'Alo Fatih yerine artık sansürü polis istiyor'

 

Geçmişte sansür için çeşitli medya kuruluşlarına "Alo Fatih" hattı kuran Hükümet, artık doğrudan polis gücü kullanıyor. Şuan haber merkezimiz polis ekipleri tarafından kuşatılmış durumda. Emniyet güçleri, tehdit ve baskı dilini kullanarak "Hani o ses kayıtları montajdı" şeklindeki haberimizin kaldırılmasını istiyorlar. Üstelik de bu yönde alınmış hiçbir savcılık ve mahkeme kararı yok. Tamamen polis gücü kullanarak sansür talep ediliyor.

Haberdeki belgeler ise 22 Temmuz'da Polisleri gözaltına alan Savcılığın imzasını taşıyor. Muhabirimiz Emre Erciş, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu yapan polisleri gözaltına aldırıp tutuklatan Savcı'nın belgelerinden, Erdoğan'la ilgili tapelerin montaj değil orjinal olduğunu ortaya çıkartan ayrıntıları yakalamıştı.

 

Bütün medyaya çağrı

 

Hükümetin yargı ve savcılık kararına gerek görmeden "polis gücü" kullanarak medyayı susturma döneminin ilk adımı www.karsigazete.com'un basılması oldu. Polis devletine karşı direniyoruz. Tüm medyayı ve meslek örgütlerini direnişimize destek olmaya çağırıyoruz.

 

TGC'den kınama 

 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu kapatılan Karşı Gazetesi’nin internet sitesine polisin yaptığı baskını kınadı. TGC'den yapılan açıklamada “Polisin internet haber sitesi karsigazete.com’u  basması bu  ülkede var olan sansürün yeni bir örneğidir. Halkın bilgi edinme hakkına indirilmiş yeni bir darbedir" denildi.

TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

"Siyasi iktidarın, gazetecileri susturmaya ve korkutmaya yönelik baskı ve tehdit politikalarının yeni bir örneği ile karşı karşıyayız.  karsigazete.com’a yapılan polis baskını, ortada bir yargı kararı bile olsa ülke insanı üzerinde yaratılmak istenen korku ve tedirginlik ikliminin süreceğinin bir habercisidir. Hak haberciliği yapan, araştıran, irdeleyen, sorgulayan gazetecilerin bu baskılardan asla etkilenmeyeceğini ve mücadelelerini sürdüreceği bilinmelidir.  TGC olarak, iktidarı ve muhalefeti ile tüm siyasetçilerden dileğimiz cezaevlerine gazetecileri dolduran, medya kuruluşlarını polisle basan, düşünceyi ifade özgürlüğünü engelleyen bir ülke imajından kurtulmak için ivedi olarak parlamentoda önlem almaları ve çağdaş bir demokrasinin gereklerini yerine getirmeleridir.”

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