Karma eğitim tartışmasında 'seçmeli' formülü gündemde

AKP'li TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un kızlı erkekli karma eğitimin yanlış olduğu ve gelecek dönem kaldırılacağı açıklamasına Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Fikri Işık, “Karma eğitim seçmeli olmalı” sözleriyle destek verdi.

Meclis Başkanvekili ve AKP Kayseri Milletvekili Sadık Yakut’un 14’üncü Ulusal Çocuk Forumu’nda söylediği ve muhalefet tarafından sert dille eleştirilen “Kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılmasını büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah bu yanlışlık önümüzdeki dönem içinde düzeltilecek” sözlerine Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Fikri Işık’tan ilginç bir destek geldi.

Karma eğitim konusunda farklı bir öneri getiren Işık, “Özgürlük alanını genişletmeliyiz, isteyen veli çocuğunu kız, isteyen veli erkek, isteyen veli de karma liseye gönderebilmeli. Burada önemli olan eğitim ve okumak. Okumanın önündeki engelleri kaldırmamız lazım” dedi.

Işık, dün Meclis’te bir grup gazeteciye şu açıklamalarda bulundu:

Siyasi noktadan bakmayız

“Milletvekilinin kendi bireysel görüşünü ifade etme hakkı var. Sayın Başbakan da açıkladı, şu anda böyle bir çalışma yok. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda, ‘Karma eğitim esastır ancak eğitimin türüne ve niteliğine göre kız ve erkek okulları ayrı ayrı kurulabilir’ diyor. Buna dayanılarak kız imam hatip liseleri ayrı olarak kuruluyor. Karma eğitim dünyada da çok tartışılan bir konu. Ben de inceledim. Samimi görüşüm, Türkiye ’de bu konuda isteyen kız, isteyen erkek, isteyen de karma liseye gidebilmeli. Bizim için önemli olan pedagojidir. Biz olaya siyasi noktadan bakmayız. Ama şu anda toplumda da böyle bir talep yok. Liselerle ilgili talep olursa mevzuat buna uygun.”