'Karma eğitim yanlış' sözlerine muhalefetten tepki yağdı

AKPli Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut'un "Erkekli kızlı eğitim büyük yanlış, kaldıracağız!" sözlerine CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'dan sert tepki geldi. "Sadık Yakut 1850'lerden bu yana karma eğitim olduğunu bilmiyor" diyen Nazlıaka, AKP zihniyetinin sadece cumhuriyetin değil, Osmanlı döneminin de aydınlanma hamleleriyle "derdi olduğunu" söyledi. Nazlıaka şöyle konuştu:

"İnsanlık tarihinin en karanlık dönemleri kadının yok edilmesini hedeflemiştir. Ama kadınlar her zaman bu mücadeleden güçlenerek çıkmışlardır."

Artık "bir kadın devriminin zamanının geldiğini" de söyleyen CHP'li Nazlıaka, "AKP 'yi yıkacak olan, kadınlar ve onların haklı mücadeleleri olacaktır" dedi.

Fatma Şahin hala susacak mı?

Kabinenin tek kadın üyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e de seslenen Nazlıaka" Meclis'te ne zaman kadın milletvekillerini perdenin arkasına oturtacaklar? Bir sözüm de Fatma Şahin'e; Hala mı susacaksın Fatna Şahin? Kadınlara borçlu olduğun o koltuk o kadar mı değerli?"