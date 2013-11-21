T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Karma eğitim yanlış' sözlerine muhalefetten tepki yağdı

AKPli Sadık Yakut'un 'karma eğitimi yanlış buluyorum. İnşallah bu yanlışı düzelteceğiz' açıklamasına muhalefet partilerinden tepki yağdı

21 Kasım 2013 02:30

AKPli Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut'un "Erkekli kızlı eğitim büyük yanlış, kaldıracağız!" sözlerine CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'dan sert tepki geldi.  "Sadık Yakut 1850'lerden bu yana karma eğitim olduğunu bilmiyor" diyen Nazlıaka, AKP zihniyetinin sadece cumhuriyetin değil, Osmanlı döneminin de aydınlanma hamleleriyle "derdi olduğunu" söyledi. Nazlıaka şöyle konuştu:
"İnsanlık tarihinin en karanlık dönemleri kadının yok edilmesini hedeflemiştir. Ama kadınlar her zaman bu mücadeleden güçlenerek çıkmışlardır." 
Artık "bir kadın devriminin zamanının geldiğini" de söyleyen CHP'li Nazlıaka, "AKP 'yi yıkacak olan, kadınlar ve onların haklı mücadeleleri olacaktır" dedi. 
 

Fatma Şahin hala susacak mı?

 
Kabinenin tek kadın üyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e de seslenen Nazlıaka" Meclis'te ne zaman kadın milletvekillerini perdenin arkasına oturtacaklar? Bir sözüm de Fatma Şahin'e; Hala mı susacaksın Fatna Şahin? Kadınlara borçlu olduğun o koltuk o kadar mı değerli?"
 
Haberin devamını okumak için tıklayın.

ETİKETLER

karmakızlı erkekliöğrenci

İlgili Haberler

AKP'li TBMM Başkanvekili: Erkekli kızlı eğitim büyük yanlış, kaldıracağız!

TBMM Başkanvekili AKP kayseri Milletvekili Sadık Yakut, kız ve erkek öğrencilerinin birlikte eğitim görmesine karşı çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24