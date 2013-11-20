AKP'li TBMM Başkanvekili: Erkekli kızlı eğitim büyük yanlış, kaldıracağız!



TBMM Başkanvekili AKP Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, Meclis’teki 14. Ulusal Çocuk Formu’nda konuştu. Yakut, “Maalesef şimdiye kadar kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılmasını büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah bu yanlışlık, önümüzdeki dönem içinde düzeltilecek” dedi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve UNICEF’in işbirliğiyle düzenlenen 14’üncü Ulusal Çocuk Forumu, 81 ilden gelen birer kız ve birer erkek Çocuk Hakları Komitesi temsilcisinin katılımıyla TBMM Tören Salonu’nda yapıldı. Törende konuşan Yakut, şunları söyledi:

Batıcılık adına

“Eğitimle ilgili kız ve erkek çocuklarının ayrı ayrı okullarda okutulması adına Türkiye’de maalesef geçmişten bu tarafa yapılan bir yanlışlık, batıcılık adına çocukların aynı okullarda okutulması. Fakat Türkiye’de batıdan gelip okul açanlara baktığınız zaman örnek olarak Galatasaray Erkek Lisesi, İtalyan Kız Lisesi, Alman Kız Lisesi diye kendileri kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı özellikle Türkiye’de okullar açıp eğitim yaptırırken, maalesef şimdiye kadar kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılmasını da büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah bu yanlışlık önümüzdeki dönem içinde düzeltilecek. Milletlerin en büyük zenginliği ve gücü yetiştirmekte oldukları nesillerdir. Ülkeler çocuklarını iyi yetiştirirlerse, devleti yönetenler çocukları her türlü olumsuzluktan korumayı başarabilirlerse, dünya sağlam temeler üzerine oturtulmuş demektir.”

Çocuklar anayasa yapardı

Yakut’tan önce konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de “TBMM, Türkiye’nin nabzının attığı yerdir, dolayısıyla bu nabza çocuk bakışıyla bakmak ve sizlerin bakışını sorunun değil, çözümün bir parçası haline getirmek için buradayız” dedi. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizin gözünüzle, aklınızla sorunu çözebilmek bizim için çok önemli. Aslında büyüklere de çok önemli ders veriyorsunuz. İş çocuklara kalsaydı bu anayasa çıkmıştı, sorun çocuklarda değil büyüklerde. Büyüklerin sizden öğrenmesi gereken çok şey var. Her türlü ayrımcılığı yok etmemiz lazım. Bizim ülkemizde artık doğan çocuk sigortalı doğuyor. 18 yaşına kadar bütün sağlık imkanlarından istifade edebiliyor. Bizim ülkemizde artık çocuklar yüzde 99 gibi önemli bir oranla eğitim hayatına başlıyor. Güneydoğu’dan gelenler çok iyi bilirler, katı gelenek göreneklerin getirdiği bakış, kız çocuklarının başka bir şehirde üniversiteyi okutmama gibi bir anlayışı getiriyor. Ama artık her şehirde üniversitemiz var. Sizin bizden istediğiniz şeyler bizim için ödevdir.”