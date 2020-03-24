Karikatürist Selçuk Erdem'den evde kalanlara tüyolar: Pijamanın sizi ele geçirmesine izin vermeyin

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından Türkiye neredeyse sadece evde yaşamaya başladı. Karikatürist Selçuk Erdem, evde kalanlara, "Pijamanın sizi ele geçirmesine izin vermeyin" uyarısında bulundu.

Karikatürist Selçuk Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evden kalanlar için tüyolar verdi. Erdem, "Yıllardır evden çalışırım, tavsiyem pijamanın sizi ele geçirmesine izin vermeyin" ifadesini kullandı.

Küçük adımların planları tamamen uygulamak için önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Erdem, "Zamanım olsaydı yapardım dediğiniz şeyleri yine yapmayacaksınız ama paniğe kapılmayın" dedi.

Sosyal medya kullanımının bu süreçte önemli olduğunu belirten Erdem, "Yarım saatlik ‘mecburi’ zamanlar ayırın her ne yapmak istiyorsanız. O sürede başka bir şeyle ilgilenmeyin" diye yazdı.

"Şöyle düşünün evde disiplin vermeniz gereken bir çocuk var, sizsiniz o" diyen Erdem, "Ritüelleriniz olmazsa evde çalışmak zor iş" ifadesini kullandı.

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