Karikatürist Kaan Ertem son yolculuğuna uğurlandı

Karikatürist Kaan Ertem, Maltepe Küçükyalı Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.



Leman Dergisi çizeri olan ve 'Kolpaçino Bomba' filminde senaristlik yapan usta karikatürist Kaan Ertem geçtiğimiz pazartesi günü akciğer kanseri nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti. Ertem için bugün öğle vakti Maltepe Küçükyalı Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Ertem'in ailesi, yakınları ile oyuncu Şafak Sezer, Orhan Aydın ve Serkan Şengül katıldı. Kaan Ertem'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi.

Bir yıldır kanser tedavisi görüyordu

Kaan Ertem'in eşi Eylem Ertem, şunları söyledi:

"Eşim Kaan, geçen 7 Temmuz'da akciğer kanseri tanısıyla başladı uzun süreci. 7 Haziran'da da bu yıl tam 11'inci ay içerisinde de vefat etti. Zorlu bir süreçti. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Kanser çok zorlu bir hastalıkmış. İnsan başına geldiğinde anlıyor. Uzun süredir kendisini halsiz hissettiği için 20 Mayıs gibi acilden giriş yapıldı. O zamandan beri hastanede tedavisi devam etti. Tedaviye karşılık veremedi, kanser de yayılmıştı. Sonrasında yoğun bakıma çıkardık ama kurtaramadık. Kaan Ertem bir melekti bence. Herkes onu çok sevdi çünkü iyi bir insandı, çevresine her zaman sevgi saçan bir insan oldu. Farkındalığı çok yüksekti. Kötü şeyleri hep gördü, mizahçı, eleştirel yanından kaynaklı bir şey. Ama bunu hiçbir zaman insanlara yansıtmadı. İçinde gözlemlerini yaşadı. Ben hiç görmedim kimseye ters bir bakışını. O kadar değerli bir insandı. Mekanı cennet olsun."



Cenazeye katılan oyuncu Orhan Aydın ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Bizim Kolpaçino Bomba'da senaristimizdi. Çok üzgünüm, bir şey söyleyemiyorum. Çok erken aramızdan ayrılması üzücü" diye konuştu.

Kaan Ertem kimdir?

1968 yılında İstanbul'da doğan Kaan Ertem'in ilk karikatürü, 1983'te ünlü karikatürist Semih Balcıoğlu'nun eleştirisiyle beraber Bulvar Gazetesi'nde yayımlandı.

Kaan Ertem, Limon mizah dergisinde başladığı 1988 yılına değin beş yılını kendisini karikatür çizme konusunda geliştirmeye ayırdı. Bu tarihten itibaren önce Limon, ardından da Leman ve L-Manyak dergilerinde çalışmaları yayınlandı.

1995 yılında Marmara Üniversitesi Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimini tamamlamadan buradan ayrıldı. Ertem, çizdiği karikatür ve çizgi roman öykülerinde ağırlıklı olarak şehir hayatı içinde sıkışıp kalmış insanların yaşantılarını ve yaşama bakışlarını konu edindi.

Yarattığı pek çok karakter ve başlıkta toplumun hemen her kesimden insan tipleri yer aldı. 1992 yılında Limon'da hazırlamaya başladığı Öğreten Adam ve Oğlu, kendi tecrübelerine dayanarak hayatın detaylarını oğluna ısrarla öğretmeye çalışan bir baba ve onu pek umursamayan oğlu karakterize edildi.

1994'den itibaren çizdiği Erkut Abi ve ilk kez 1996 yılında yayına giren Zıçan Adam tiplerinde ise yapılan bireysel ve toplumsal hataları cezalandırma içgüdüsü öne çıkartıldı. Ertem'in bir diğer başarılı bant karakteri ise Leman'da uzun yıllardır çizdiği Erdener Abi oldu.

Marjinal bir karakterizasyonla sunduğu bu karakterini yanı sıra, L-Manyak dergisi için yarattığı Ezik Şarkıcı Altuğ adlı birer sayfalık maceralar izledi. Ayrıca Ocak 1996 tarihli ilk sayısından itibaren yaklaşık bir yıl boyunca L-Manyak dergisinde 2001 Feza Fatihleri başlıklı devamlı öyküsü olan mizahi bir bilimkurgu çizgiroman hazırladı. Çizerin yayınlanmış üç karikatür albümü bulunuyor: 1995'de Dengeli Beslenme, 1997'de Öğreten Adam ve Oğlu ile 2001'de basılan Erdener Abi.

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