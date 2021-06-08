Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında yaşamını yitirdi. LeMan dergisi, Ertem’in yarın Küçükyalı'da toprağa verileceğini duyurdu. Ertem'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

Erdener Abi’nin çizeri, Öğreten Adam ve Oğlu, Zıçan Adam gibi eğlenceli karakterlerin yaratıcısı olan Kaan Ertem, hayatını kaybetti.

LeMan dergisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Arkadaşımız, canımız Kaan Ertem’i kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin, okurlarının, mizah dünyasının başı sağolsun. Yarın 14.00’de Küçükyalı kabristanında defnedilecek."

Kaan Ertem kimdir?

1968 yılında İstanbul'da doğan Kaan Ertem'in ilk karikatürü, 1983'te ünlü karikatürist Semih Balcıoğlu'nun eleştirisiyle beraber Bulvar Gazetesi'nde yayımlandı.

Kaan Ertem, Limon mizah dergisinde başladığı 1988 yılına değin beş yılını kendisini karikatür çizme konusunda geliştirmeye ayırdı. Bu tarihten itibaren önce Limon, ardından da Leman ve L-Manyak dergilerinde çalışmaları yayınlandı.

1995 yılında Marmara Üniversitesi Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimini tamamlamadan buradan ayrıldı. Ertem, çizdiği karikatür ve çizgi roman öykülerinde ağırlıklı olarak şehir hayatı içinde sıkışıp kalmış insanların yaşantılarını ve yaşama bakışlarını konu edindi.

Yarattığı pek çok karakter ve başlıkta toplumun hemen her kesimden insan tipleri yer aldı. 1992 yılında Limon'da hazırlamaya başladığı Öğreten Adam ve Oğlu, kendi tecrübelerine dayanarak hayatın detaylarını oğluna ısrarla öğretmeye çalışan bir baba ve onu pek umursamayan oğlu karakterize edildi.

1994'den itibaren çizdiği Erkut Abi ve ilk kez 1996 yılında yayına giren Zıçan Adam tiplerinde ise yapılan bireysel ve toplumsal hataları cezalandırma içgüdüsü öne çıkartıldı. Ertem'in bir diğer başarılı bant karakteri ise Leman'da uzun yıllardır çizdiği Erdener Abi oldu.

Marjinal bir karakterizasyonla sunduğu bu karakterini yanı sıra, L-Manyak dergisi için yarattığı Ezik Şarkıcı Altuğ adlı birer sayfalık maceralar izledi. Ayrıca Ocak 1996 tarihli ilk sayısından itibaren yaklaşık bir yıl boyunca L-Manyak dergisinde 2001 Feza Fatihleri başlıklı devamlı öyküsü olan mizahi bir bilimkurgu çizgiroman hazırladı. Çizerin yayınlanmış üç karikatür albümü bulunuyor: 1995'de Dengeli Beslenme, 1997'de Öğreten Adam ve Oğlu ile 2001'de basılan Erdener Abi.