Kargı Koyu yakınlarındaki araziye otel ve otopark yapılmasının önü açıldı; Muğla halkı tepki gösterdi: Kabul edilemez, karşı çıkıyoruz!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Datça'daki Kargı Koyu yakınlarındaki Hazine arazisinde otel, tesis alanı, otopark yapılmasının önü açıldı. Karara karşı Muğlalılar eylem kararı alırken, siyasetçilerden de tepkiler geldi.

Cennet koyun Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özelleştirme İdaresi'ne devredilmesine bölge halkı tepki gösterdi. “Datça Demokrasi Platformu” çatısı altında bir araya gelerek karara karşı çıkan Muğla halkı, çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı’nda eylem düzenleyerek basın açıklaması yapma kararı aldı.

“Kabul edilemez buluyor, karşı çıkıyoruz”

Sözcü'de yer alan habere göre, Datça Demokrasi Platformu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hepimizin, canlı cansız tüm varlıkların müştereği olan kıyılar ve diğer doğal varlıkların piyasanın ticaret konusu haline getirilmesinin kabul edilemez ve kentin toplumsal barışını bozmaya elverişli olduğu ortak düşüncesindeyiz. Doğal yapısıyla Türkiye'nin özellikli coğrafyalarından biri olan ve otuz yıl önce bütünü Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak belirlenmiş olan Datça'nın bu yapısının korunması uluslararası sözleşmelerin de gereğidir.

Son zamanlarda giderek belirginleşen ve gezegenin sonunu getireceği neredeyse genel kabul gören iklim krizi sadece edilgen olarak etkilendiğimiz bir süreç değil, her toplumsal etkinliğin aktif olarak katkıda bulunduğu bir süreç olduğunun bilinci içindeyiz. Bunun kendiliğinden ve doğal bir süreç olmadığını, tüketim kalıplarından üretim biçimine, sistemin tarihsel bir ürünü olduğunu; bunları değiştiren, doğal varlıkların korunmasını öngören bir tutumun, bu süreci yavaşlatmanın ve durdurmanın asıl yolu olduğunu biliyoruz.

Ülkemizin bütününde ciddi bir sorun haline gelen kıyılarımızın işgal ve talanına Datça hep karşı çıktı, daha güçlü biçimde karşı çıkmaya devam edeceğiz. Yakın günlerde şehrimizin gündeminde olan Kızlanaltı'nda yeni bir kıyı kiralaması ve Türkiye'nin en güzel koylarından Kargı Koyu'nu çevreleyen, hepimizin ortak varlıklarından birinin satılması kararını kabul edilemez buluyor ve karşı çıkıyoruz."

“Gözünü dikmiş talancılar”

Kararname ile özelleştirmeye siyasetçilerden de tepkiler geldi. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Gözünü yurdumun her köşesine dikmiş talancılar var. Yurdumun her köşesini talancılardan kurtarmak için direnen milyonlar var” diyerek özelleştirme kararına tepki gösterdi.

“Cennet koylar talan ediliyor”

İyi Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın da tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

“Cennet koylar talan ediliyor. Muğla Datça’da Kargı Koyu yakınlarındaki hazine arazisinin bir bölümünün Cumhurbaşkanı Kararı ile otel ve otopark yapılmasının önü açıldı. Özelleştirme İdaresi imara da el attı! Boşuna ucube sistem demiyoruz!”

“Siz doğaya, Türkiye’ye düşmansınız!”

İyi Parti TBMM Grup Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Siz, doğaya düşmansınız! Siz, Türkiye'ye düşmansınız! Datça’daki Kargı Koyu'na Cumhurbaşkanı Kararı ile otel yapılmasının önü açıldı” tepkisini dile getirdi.

İyi Parti Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Sevin Çağlayan, “Aman el uzatmadık, satmadık hiçbir yer bırakmayın ülkede. Dünyadaki cennetin Datça Kargı Koyu'nun Cumhurbaşkanı kararı ile betonlaştırılması çok büyük ayıp. Yok edeceğiniz doğa harikası topraklar babanızın malı değil, yeter artık” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Resmi Gazete'de yayımlandı; Kargı Koyu yakınlarındaki alana otel, otopark yapılacak!