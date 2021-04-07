Resmi Gazete'de yayımlandı; Kargı Koyu yakınlarındaki alana otel, otopark yapılacak!

Datça’daki Kargı Koyu yakınında bulunan Hazine’ye ait büyük bir alan otel yapılmak üzere özelleştiriliyor. Alan, burun şeklinde yarımadayı da kapsıyor.

Resmi Gazete’de dün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili çok sayıda Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. 12 karar içerisinde en dikkat çekeni Datça’ya ilişkin karar oldu.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Datça ilçesi Datça Mahallesi 213 ada, 1 parsele ilişkin “otel alanı, günübirlik tesis alanı, park alanı, otopark, doğal karakteri korunacak alan, zeytinlik alan, trafo alanı, dere ve yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan çevre düzeni ve imar planı değişiklikleri onaylandı.



Üzerinde şu anda hiçbir yapının bulunmadığı bu parsel büyük bir alanı kapsıyor. Parsel, Kargı Koyu yakınında bulunuyor. Bir bölümü burun şeklinde yarımadadan oluşuyor.



Alınan bilgiye göre Cennetköy’ün hemen yanında bulunan bu bölge çok değerli. Datça’nın en değerli bölgelerinden birisi olarak gösteriliyor. Bakir bir alanı kapsayan arazi, plan değişikliklerinin ardından otel yapılmak üzere özelleştirilecek.