Kardeşin duymaz eloğlu duyar; dünyanın izlediği Cumhuriyet davası Türkiye medyasında haber olamadı!

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet gazetesinin yönetici, yazar ve avukatları hakkındaki dava, gözaltılardan dokuz, iddianamenin hazırlanmasından üç ay sonra bugün başladı. 19 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması yalnızca "Cumhuriyet", "Birgün", "Evrensel" ve "Yurt" gazetelerinin birinci sayfalarında yer bulabildi. Türkiye medyasının aksine, Fransa'nın en saygın gazetelerinden "Liberation", 6 tam sayfasını Cumhuriyet davasına ayırdı.

Davanın, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" ile aynı güne denk gelen ilk duruşmasına, çok sayıda yabancı medya kuruluşu muhabir gönderdi; IFJ, EFJ, IPI, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, PEN gibi uluslararası gazeteci ve yazar örgütlerinin temsilcileri Türkiye’ye geldi.

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Aralarında, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Basın Konseyi'ninde bulunduğu basın örgütlerinin, konuya ilişkin olarak yaptıkları açıklamada "Farklı ülkelerden gelen gazetecilerin izlediği bu yargılamaların ülkenin ana akım medyasında tek tük birkaç gazete dışında hiçbir gazetede yer almaması utanç vericidir" dendi.

Gazeteci Ruşen Çakır da, sosyal medya hesabında "Hürriyet, Milliyet, Habertürk birinci sayfalarına göre bugün 'Cumhuriyet davası' başlamıyor ya da başlıyor ama haber değeri yok" paylaşımında bulundu.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, gazetenin Almanya'da bulunan eski Yayın Yönetmeni Can Dündar, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay, gazetenin okur temsilcisi Güray Öz, çizer Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Önder Çelik ve Bülent Utku, Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu üyesi avukat M. Kemal Güngör, muhabir Ahmet Şık ve köşe yazarları Hakan Kara, Aydın Engin ile Hikmet Çetinkaya'nın de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında, Türk Ceza Kanunu'ndaki 'anayasal düzene karşı suçlar' ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ceza artırımını öngören düzenlemesi kapsamında 7,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

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Başlıkta, Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu'nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımdan esinlenilmiştir.



