Basın örgütleri: Farklı ülkelerin izlediği Cumhuriyet davasını Türkiye'de haber yapmayan medyayı kınıyoruz, utanç verici

Aralarında, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Basın Konseyi'ninde bulunduğu basın örgütleri bugün ilk kez mahkeme karşısına çıkan Cumhuriyet çalışanlarının davasına ilişkin olarak açıklama yaptı. Basın örgütleri, "Farklı ülkelerden gelen gazetecilerin izlediği bu yargılamaların ülkenin ana akım medyasındna tek tük birkaç gazete dışında hiçbir gazetede yer almaması utanç vericidir" tepkisini göstererek, "Bunca sayıda ve bilinen gazetecinin yargılanması dünyanın her yerinde haber niteliği taşır" dedi.

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet gazetesinin yönetici, yazar ve avukatları hakkındaki dava, gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra bugün başladı. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Almanya'da bulunan gazetenin eski yayın yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay, gazetenin okur temsilcisi Güray Öz, gazetenin çizeri Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Önder Çelik ve Bülent Utku, Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu üyesi avukat M. Kemal Güngör, Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık ve gazetenin köşe yazarlarından Hakan Kara, Aydın Engin ile Hikmet Çetinkaya'nın de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında, Türk Ceza Kanunu'ndaki 'anayasal düzene karşı suçlar' ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ceza artırımını öngören düzenlemesi kapsamında 7,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezaları isteniyor. 24 Temmuz Basın Bayramı'yla aynı güne denk gelen dava 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülüyor.

Basın örgütlerinin ortak yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

267 gündür tutuklu olan Cumhuriyet gazetesi yazar, yönetici ve çalışanlarının ilk duruşması 24 Temmuz günü İstanbul Adliye Sarayı'nda gerçekleşmiştir.

Farklı ülkelerden gelen gazetecilerin izlediği bu yargılamaların ülkenin ana akım medyasında tek tük birkaç gazete dışında hiçbir gazetede yer almaması utanç vericidir.

Bunca sayıda ve bilinen gazetecinin yargılanması dünyanın her yerinde haber niteliği taşır. Örneğin bugün Fransız "Liberation" gazetesi altı tam sayfasını bu davaya ayırmıştır.

Bu haberi görmeyen, mesleğine ve meslektaşlarına sahip çıkmayan; kendine oto-sansür uygulayan tüm basın yayın organlarını kınıyoruz. Kamuoyuna bu ortak açıklamayla duyuruyoruz.

Gazetecilik Suç Değildir.

Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş, PEN Yazarlar Derneği, TGC, TGS.