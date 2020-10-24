Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan cinayetinde Facebook detayı: Ya gereğini yaparsanız ya da ben gerekeni yapacağım

Erkek kardeşi tarafından ‘namus meselesi’ denilerek öldürülen Melek Aslan cinayetinde detaylar ortaya çıkmaya başladı. Almanya’daki Orhan Vatansever’in, eski sevgilisi Melek Aslan’ın ailesini sürekli, “Kızınız kötü yola düştü” diye tahrik ettiği ve ailenin yaşadığı yerin Facebook sayfasında uygunsuz mesajlar paylaştığı ortaya çıktı.

Orhan Vatansever'in Melek Aslan'ın ailesinin yaşadığı ilçenin Facebook sayfasında Melek’in fotoğraflarını paylaşıp uygunsuz yorumlar yaptığı ortaya çıktı. Vatansever'in Melek Aslan'ın abisini Diyarbakır'a çağırarak kardeşinin adresini verdiği öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, adrese giden Mustafa Aslan, ifadesinde şunları kaydetti:

Korkma, sadece konuşacağız, dedim. Önce kabul etmedi. Sonra ben ağlayınca bana üzülüp konuşmayı kabul etti. Yürürken konuşmaya başladık. Beni tersledi. Arkadaşım Furkan biz tartışırken olumsuz bir şeyler olabilir diye polise haber vermiş. O sırada polislerin geldiğini gördüm. Ablamı zorla götürmek istiyordum. Polisleri görünce şoka girdim. Duvarın üzerinde ayağa kalktım. Ablam halen oturuyordu. Silah çıkarıp ablama ateş ettim. Polislerin müdahale etmesi imkânsızdı. Silahı kullanmayacağımı düşündüğüm için silaha hiç bakmadan almıştım. Meğer silah dolu ve mermi namludaymış. Tetiği çektiğim anda silah patladı. Çok pişmanım.”

"Ya gereğini yaparsanız ya da ben gerekeni yapacağım" diye mesaj atmış

Mustafa Aslan ifadesinde şöyle devam etti:

“Orhan Vatansever adlı kişi üç ay önce telefonuma mesaj attı. ‘Beni tanımıyorsun ama ben seni tanıyorum. Melek’in erkek arkadaşıyım’ dedi. Üç ay boyunca farklı zamanlarda ‘Melek ile birlikteyiz, Sakarya’da aynı evde kaldık. O sıra ben Almanya’ya gittim. Kardeşine Sakarya’da apart kiraladım. Almanya’dan da para gönderdim. Ablan ile vakit geçiriyorduk. Sonra Diyarbakır’a gitmiş. Öğrendiğime göre kötü yola düşmüş. Evli erkeklerle yaşıyormuş ya gereğini yaparsanız ya da ben gerekeni yapacağım’ şeklinde mesajlar attı. ‘Sizin hepinizi rezil edeceğim’ dedi. Numarasını engelledim. Farklı numaradan sürekli ablamın fotoğraflarını bana atıyor, beni tahrik ediyordu. En son ablamın fotoğrafını olumsuz yorumlarla ilçemizin Facebook sayfasında paylaştı. Böylece herkes öğrenmiş oldu. Babam ile ablama ‘Evine dön, arkandayız’ diye mesaj attık. Ablam olumsuz cevap verdi. Ablam normalde kapalı birisiydi. Ablamı açık görmem ve üç yıldır eve gelmemiş olmasından dolayı Orhan’ın yorumlarına inandım.”

Alman ve Bulgar vatandaşlığı da bulunan Orhan Vatansever hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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