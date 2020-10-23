Öldürülen Melek Aslan, azmettirici Orhan Vatansever'in kendisine zarar vereceğinden korkup şikâyetini geri çekmiş

Diyarbakır'’da ablası Melek Aslan'ı (24) öldüren kardeşi Mustafa Aslan'ı (21), cinayete azmettirdiği iddia edilen genç kızın eski sevgilisi Orhan Vatansever'in Türk vatandaşlığının yanı sıra Alman ve Bulgar vatandaşlığını da bulunduğu, 3 ayrı kimlik taşıdığı ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Vatansever, sosyal medya hesaplarını kapatıp, ortadan kayboldu. Melek'in öldürülmeden 36 gün önce şikâyetçi olduğu eski sevgilisinden kaçmak için 11 ve 15 Eylül tarihleri arasında Diyarbakır ile Mardin arasında izini kaybettirmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi.

Diyarbakır Yenişehir Kooperatifler Mahallesi’nde geçen çarşamba günü, Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü’nden geçen yıl haziran ayında mezun olan Melek Aslan, erkek kardeşi Mustafa Aslan tarafından silahla vurularak öldürüldü. Melek Aslan'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verildi. Cinayet zanlısı Mustafa Aslan da tutuklandı.

"Benimle irtibat kuramadığı için ailemi rahatsız etmeye başlamış"

Mustafa Aslan'ın savcılıkta verdiği ifadesi ise, ablasının evlilik hazırlığı yaparken yaşadığı şiddet olayları üzerine ilişkisini bitirip, uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdığı eski sevgilisi Orhan Vatansever'in cinayetin azmettiricisi olduğunu ortaya çıkardı. Melek Aslan'ın kardeşi tarafından öldürülmeden 36 gün önce polise yaptığı şikâyette yer alan detaylar şu şekilde:

“Orhan Vatansever’le 1 yıl önce ortak arkadaş aracılığıyla tanıştım. Kendisiyle sevgili olduk. İlk zamanlar her şey normal gidiyordu. Geçtiğimiz haziran ayında mezun olunca, Orhan, telefonla arayarak beni ailesiyle yaşadığı Sakarya’ya davet etti. Ben de gittim. Ailemin haberi olmadı. Kız yurduna yerleştim. Aynı zamanda bir dersaneye yazıldım, KPSS’ye hazırlanmaya başladım. Orhan, Almanya’da kasap olduğu için bu ülkeye gidecekti. Beni de götürmek istedi. Ancak ben gitmedim. WhatsApp üzerinden görüşme yapıyorduk. Orhan’la otururken telefonum çaldı. Arayan bir erkek arkadaşımdı. Şüphelendi, kıskançlık yaptı. Telefonu açmamamı söyledi. Tartıştık. Ben de kendisinden ayrıldım. Diyarbakır’a gideceğimi söyledim. Ancak beni tehdit etmeye başladı. Korktuğum için 3 ay Sakarya’da kalmak zorunda kaldım. Davranışları abartılı olunca Sakarya’da polise şikayette bulundum. Orhan’dan kurtulamayacağımı anlayınca sosyal medya hesaplarımı kapattım. Sonra da otobüsle Diyarbakır’a döndüm. Aparta yerleştim. Orhan bu süreçte benimle irtibat kuramadığı için annemi, babamı, kardeşlerimi rahatsız etmeye başlamış. Sonra ailem bana tepki gösterdi. Şu an ise ailemden kimseyle görüşmüyorum. Orhan’ın kendilerine ne söylediğini bilmiyorum."

"2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi"

Genç kızın, iki ay önce bir otelden arandığını belirterek, "Çekiliş kazandığımı söylediler. Otele gittiğimde Orhan’ın orada olduğunu gördüm. Yanında ortak arkadaşlarımız vardı. Kendisiyle burada biraz görüştüm. 4 gün sonra kendisiyle başka bir kafede oturduk. Çıkışta tekrar aynı konulardan tartışmaya başladık. Bana hakaretlerde bulundu ve darbetmeye başladı. Karakola giderek, şikâyetçi oldum. 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi" dediği öğrenildi.

"Ceza alırsa bana zarar verir diye korktum"

Avukatıyla konuştuğunda bu olaydan dolayı Orhan’ın ceza alabileceğini söylendiğini anlatan Melek Aslan, "Ben de ceza alırsa bana daha çok zarar verir korkusuyla karakola tekrar giderek, şikâyetimden vazgeçtim. Ancak uzaklaştırma tedbir kararı devam etti. Bunun üzerine Orhan serbest bırakıldı. Sonrasında ortak arkadaşlarımdan Almanya’ya gittiğini öğrendim. Bir iki hafta sonra Orhan tekrar Diyarbakır’a geldi. 11 Eyül 2020 günü sabah 08.00 da kaldığım kız apartından çıkarak yakında bulunan bir kafeye geçtim. Birden karşıma Orhan çıktı, yanıma oturdu. Niye geldiğini sorduğumda, ‘Senle hesap görmeye geldim’ dedi. Olay çıkmasın diye ve korktuğum için yanında 2 saat oturdum. Kaldığım aparta geçmek için çıkarken, sosyal medya hesaplarımdaki engelleri kaldırmamı istedi. Ben de kaldırdım. WhatsApp üzerinden konuşmak, görüşmek istediğini bildirdi. Eğer görüşmezsem başka kişilerin zarar göreceğini, aileme zarar vereceğini söyledi. Kendisine kesinlikle görüşmek istemediğimi söyleyerek, engelledim. 12 Eylül günü öğle saatlerinde Orhan bana ulaşamayınca kaldığım aparta gelerek, benimle görüşmek istediğini söylemiş. Burada bulunan kahvehanede oturarak, beni beklemeye başlamış. Akşam saatlerinde aparttan çıkan bir kadını ben sanıp, takip etmiş. Bunların hepsini arkadaşlarımdan öğrendim. Aynı gün eşyalarımı toplayarak Mardin’e gittim. Orhan tekrar aparta gelmiş, beni sormuş. Nereye gittiğim konusunda bilgi almaya çalışmış. Ailemi ve arkadaşlarımı rahatsız etmeye başlamış. Ben de Mardin’de emniyete giderek, tekrar şikayette bulundum. 15 Eylül günü Mardin’den Diyarbakır’a döndüm" diyerek ifadesini sürdürmüş.

"3 kimlik kullanır, kiralık araçla dolaşırdı"

Melek ifadesinin devamında ise şunları söylemiş:

"Orhan'ın vücudunda kesikler olduğunu gördüm. Kollarında ve boyun kısmında bıçak izleri vardı. Bunları kendisinin yaptığını söylüyordu. Ulaşımlarını da araç kiralayarak gerçekleştiriyordu. Kendisinin arabası yoktu, araç kiralardı. Orhan bana telefonumdan sosyal medya hesaplarımdan tehdit, hakaret ve şantaj amaçlı mesajlar atıyor."

Orhan Vatansever'in Alman ve Bulgar vatandaşlıkları da bulunduğunu bildiren Melek Aslan, "Alman kimliğindeki adı Orlin Minchev’di. Bulgar kimliğindeki adını bilmiyorum. Koruyucu tedbir kararının kaldığım apart adresinde uygulanmasını talep ediyorum. Orhan Vatansever’den şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Aranıyor

Türk vatandaşlığının yanı sıra Alman ve Bulgar vatandaşlıkları da bulunduğu bildirilen eski sevgili Orhan Vatansever hakkında arama kararı çıkarıldı. Her yerde aranıyor. (DHA)









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