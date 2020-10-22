Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınmadı

Diyarbakır'da kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürülen Melek Aslan'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınmadı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Mustafa Aslan, ablası Melek Aslan ile buluşmak için Adıyaman'dan geldi. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti.

Mustafa Aslan, polis tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden Melek'in cansız bedeni otopsi için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Melek Aslan'ın cenazesine yapılan otopsi işlemi dün akşam tamamlandı. Morgda görevli personel, Melek'in Adıyaman'da yaşayan ailesini arayarak, cenazeyi teslim almasını istedi.

İki kez yapılan görüşmede aile, kızları Melek Aslan’ın cenazesini almak istemediğini bildirdi. Melek'in cenazesi 15 gün içerisinde teslim alınmazsa kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek. Öte yandan Mustafa Aslan, gece yarısı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aslan, tutuklandı.