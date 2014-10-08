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Karayılan: Türkiye, Kobanê'ye koridor açılması sözü verdi, ancak yerine getirmedi

KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan, PKK'ya yakın bazı ajanslara yaptığı açıklamada Kobanê kuşatmasıyla ilgili olarak Türkiye'yi suçladı

08 Ekim 2014 14:37

Kobanê'deki Irak Şam İslam Devleti IŞİD kuşatması giderek ağırlaşırken KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan, "Kobanê için Türkiye'nin bir koridor sözü verdiğini" öne sürdü. Karayılan, PYD lideri Salih Müslim'in Ankara'da yaptığı görüşmelerde "Kobanê ile Serakaniye hattında koridor açılacağı sözü verildiği; ancak Türkiye'nin bu sözü tutmadığını" iddia etti.

Salih Müslim, 4 Ekim'de Türkiye'ye gelmiş ve bazı aracılar vasıtasıyla hükümet yetkilileriyle görüşmüştü. Müslim, Türkiye'deki görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada Ankara ile pekçok konuda görüş birliğine vardıklarını söylemişti.

 

Koridor sözü verildi iddiası

 

Karayılan, bu görüşmeden önce de Müslim ile Ankara arasında bir başka temas daha olduğunu ve yine bazı sözler verilip tutulmadığını söyledi, karayılan yaptığı açıklamada, "Bizim duyduğumuza göre bundan iki hafta önce de PYD lideri Salih Müslim’e verilen sözler vardı ancak onlar yerine getirilmedi" dedi. 

Karayılan, o sözlerden birinin de Serekaniye'den Kobani'ye koridor açılması olduğunu belirtti. "15 gündür Serêkaniyê'den Kobanê'ye koridor açma sözünü verip yerine getirmeme tutumu, bir ambargo ve kuşatma tutumudur. Beklenti yaratıyor ama pratikleştirmiyor ve imha edilmesine zemin hazırlıyor."

 

'Pazarlık yok'

 

Murat Karayılan, koridor açılması sözü karşılığında herhangi bir pazarlığın yapılmadığı konusunda, "Bizim bildiğimiz kadarıyla herhangi bir pazarlık yapılmamıştır. Böyle bir şey söz konusu değildir; bu, Türk basınının uydurmasıdır. Ayrıca PYD'ye rejimle arasına mesafe koyması şartının dayatıldığını belirtiyorlar; bu da doğru değildir." 

Murat Karayılan, verilen sözün neden yerine getirilmediğine ilişkin olarak da şu ifadeleri kullandı. "Ya devlet içinde bir ikilik var ya da tamamen Kobanê direnişini durdurmak için oyalama usulüyle psikolojik savaş taktiklerini uyguluyorlardır."

 

'PKK'nın istediği koridor'

 

O koridorun önemi Karayılan'ın sözünü ettiği ve yaklaşık 180 kilometre uzunluğundaki koridor PYD'nin kontrolünde bulunan ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında yer alan Serekaniye'den (Rasulayn) başlıyor. Ancak, Kobani'ye kadar uzanan koridor üzerinde çok sayıda köy ve IŞİD'in denetiminde olan bir ilçe var: Akçakale'nin karşısında yer alan Tel Abyad. Koalisyon uçaklarının da hedef aldığı Tel Abyad'da IŞİD hakimiyeti sürüyor. Bu nedenle, koridorun Suriye içinde açılması zor görünüyor. Bu noktada da, koridorun, sınırın Türkiye tarafından açılması ihtimali akla geliyor. Bir başka ifadeyle böyle bir koridor, askeri açıdan çözümü imkansız görünen bir engelin Türkiye coğrafyası üzerinden aşılması anlamına geliyor. Ancak bu ihtimale de Ankara'nın nasıl bakacağı bilinmiyor.

Ankara günlerdir bu konudaki sessizliğini koruyor. Salih Müslim ile yapılan görüşmelerin içeriğine dair hiçbir açıklama yapılmadı. Koridor talebi doğru mu, Türkiye buna evet dedi mi, demişse ne karşılığında dedi gibi sorular henüz cevapsız.

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