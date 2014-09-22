Karayılan: Kobanê saldırısıyla çözüm süreci bitti, son söz önder Apo'nun

KCK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, IŞİD’in Kobanê’ye düzenlediği saldırılarla ilgili olarak, “Kobanê saldırısi ile Kuzey'deki süreç aslında bitmiştir. Son sözü başkan Apo söyleyecektir” dedi.

Karayılan, "Kobanê DAIŞ (IŞİD) ve AKP’nin planladığı gibi düşmeyecek. Tersi olacak. AKP ve DAIŞ'in yaptiği plan gibi düşmeyecektir. Tam tersine; Tel Abyad düşecektir. Artık kirli ve vahşi bu çeteyi Kürdistan’dan kovmanın zamanı geldi. Herkes bilmeli ki, DAIŞ ve Türklerin eline düşmeyecektir" diye konuştu.

IŞİD tarafından kaçırılan 49 Musul Başkonsolosluğu personelinin serbest bırakılmasını da değerlendiren Murat Karayılan, "Konsolosluğu 20 Eylül’de bıraktılar. Planları da DAİŞ'in 20 Eylül’de Kobanê'ye girmesiydi. 'Takas yapmadık' diyorlar ama Kobanê'yi sattılar.. Fakat Kobanê onların değildi ki. Bu diplamasi zaferiymiş, diplomasi rezaletidir. Dünya da bunu seyrediyor. Türk basını, AKP'ye karşıyız diyenler bile, bayram havasında 49 kişi serbest diye. Peki binlerce Kürt? Türkiye DAİŞ ile alakasını kesmiyor. Dünyaya ne derse desin. Tampon bölge ile dertleri de Rojava'daki kantonları tasfiye etmektir" ifadelerini kullandı.

KCK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, Sterk TV’ye IŞİD’in Kobanê’ye düzenlediği saldırılarla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Karayılan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Barbar IŞİD çeteleri Kobane Halkını yok etmek istiyor. Vicdanların baş kaldırması gerekiyor. Artık sınırların bir anlamı kalmamıştır. Kuzey halkı Kobanê'ye geçmelidir. Türkiye tarafından Kobanê'ye geçişler olmamıştır MİT bilinçli böyle haber yayıyor,orada Kobanê halkı savaşıyor. Kobanê saldırısi ile Kuzey'deki süreç aslında bitmiştir. Son sözü başkan Apo söyleyecektir.

YPG siviller zarar görmesin diye kademeli çekildi. Savaş alanından halkın çıkarılması yanlış değildi. HPG ve Peşmerge güçlerinde giden olmadı. Gitmeleri için Türkiye'nin izin vermesi gerekir. Ancak YPG var orada. DAIŞ’in (IŞİD) ilerlemesini durdurdular. YPG İnsan aklını almayacak şekilde direniyor. Şimdiye kadar YPG nin 27 şehidi var. YPG kademeli geri çekilmeye rağmen duruma hakimdir. ovadır. 3 tarafını DAIŞ bir tarafını Turkiye kuşatmıştır. Ama YPG kahramanca direnerek IŞÎD'i durdurmuştur. Aldığımız bilgilere göre YPG Serekaniye’de de büyük bir saldırı başlattı. YPG direniyor. Tanka karşı irade ve akılla savaşıyorlar. DAİŞ durduruldu. O kahraman YPG'lileri selamlıyorum ben. YPG ustaca savaş planını geliştiriyor. Türk medyası Kobanê ile ilgili kara bir tablo çiziyor. Bu haberler bilinçlidir, itibar etmeyin.

Kobanê değil Tel Abyad düşecek

DAIŞ ve AKP’nin planladığı gibi düşmeyecek. Tersi olacak. AKP ve DAIŞ'in yaptiği plan gibi duşmeyecektir. Tam tersine; Tel Abyad duşecektir. Artık kirli ve vahşi bu çeteyi Kürdistan’dan kovmanın zamanı geldi. Herkes bilmeli ki, DAIŞ ve Türklerin eline düşmeyecektir. 3 gündür DAİŞ durduruldu bu yetmez, zorlu hamle gerekir. Serekaniye'de basladı hareket.

Kuzeydeki halkımız Suruç'a sınıra gitsin. Kobanê'ye gidin. Demokratlar, barış isteyenler de katliama izin vermesin. Basında çok yanlış haberler çıkıyor. Kobanê ovadır. Kuzeyi ovadır. Buraya gerilla yollamak coğrafi olarak mümkün değil. Arazi izin vermiyor. Gerilla Kobanê'ye gitti gitti haberleri doğru değil. Bu durumda güneyden Peşmerge de gidemez. Cizire'den 100 kişi gecirmek istendi Türkiye izin vermedi. Gerilla gidebilseydi Kuzey'deki gençlere Kobanê çağrısı yapmazdım. Türkiye DAİŞ ile alakasını kesmiyor. Dünyaya ne derse desin.. Tampon bölge ile dertleri de Kürtlerin Rojava'daki kantonlarını tasfiye etmektir.

Suruç’ta da halkımız AKP saldırılarına karşı direniyor, onları da selamlıyorum. DAİŞ her yerden (Halep, Deyra Zor vs) gücünü toplamış, Irak ve Suriye'den aldığı silahlar 8 gündür saldırıyor. Tank savaşı bu. BU sadece DAİŞ saldırısı değildi, bu projedir; AKP ve DAİŞ'in projesidir.

Daha önce bu planda Türkiye var mı yok mu tartışmalı demiştik.. Ama 5 günde bu şüphe kalktı. AKP, Türk devleti var içinde. Bu kesin. Kobanê’yi düşürmeyi hesaplandı. Sonra da tampon bölge kuracaklardı. Türk devleti 3 yıldır Rojava kantonlarına karşıdır zaten. DAİŞ, Kuzeyden Kobanê köylerini keşif edip plan yaptı. Halkımız Türk devletinin bu tavrını iyi bilmeli.

‘Diplomasi zaferi değil, diplomasi rezaleti’

Konsolosluğu 20 Eylül’de bıraktılar. Planları da DAİŞ'in 20 Eylül’de Kobanê'ye girmesiydi. “Takas yapmadık” diyorlar ama Kobanê'yi sattılar.. Fakat Kobanê onların değildi ki. Bu diplamasi zaferiymiş, diplomasi rezaletidir. Dünya da bunu seyrediyor. Türk basını, AKP'ye karşıyız diyenler bile, bayram havasında 49 kişi serbest diye. Peki binlerce Kürt? Türkiye DAİŞ ile alakasını kesmiyor. Dünyaya ne derse desin. Tampon bölge ile dertleri de Rojava'daki kantonları tasfiye etmektir.