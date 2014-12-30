Karaya oturan deniz otobüsünü kurtarmak isterken çarptı

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, bağlı bulunduğu tonozdan kurtularak kıyıya oturan motoru arızalı deniz otobüsü ile kurtarmak için gelen aynı şirkete ait feribot dalgalar nedeniyle çarpıştı. Her iki deniz aracında da maddi hasar meydana gelirken, çarpışma anında düşen bir denizci hafif yaralandı. İki saat süren kurtarma çalışmalarının ardından deniz otobüsü Mantar Burnu’ndaki Gemi Yanaşma İskelesi’ne bağlandı. Deniz otobüsünü daha güvenli olan Bodrum Limanı’na götürebilmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yaşar Anter'in DHA'da yer alan haberine göre, motoru arızalanan Bodrum Ekspress Lines şirketine ait Ege Prenses isimli 35 metre uzunluğundaki deniz otobüsü bugün öğlen saatlerinde İçmeler Mevkisi’nde karaya 300 metre açıkta tonozda bağlı beklemeye başladı. Ancak fırtınanın etkisini arttırıp, saatteki hızının 70 kilometreye kadar çıkması üzerine arızalı olduğu için seferde olmadığı öğrenilen deniz otobüsü, tonozdan kurtularak karaya sürüklendi. Deniz otobüsünü kurtarmak için aynı şirkete ait ’Hızır Reis’ isimli feribot bölgeye gönderildi. Hızır Reis Feribotu, dalgalar ve fırtına nedeniyle kurtarmak için yaklaştığı 116 yolcu kapasiteli deniz otobüsüne çarptı, bir denizci düşüp hafif yaralandı. Feribot ve deniz otobüsünde maddi hasar meydana geldi. Fırtına ve bu arada başlayan sağanak yağmura rağmen deniz otobüsü güçlükle Mantar Burnu’ndaki Gemi Yanaşma İskelesi’ne bağlandı. Bu defa da gövdesini mendireğe çarpan deniz otobüsünde hasar oluştu, zor anlar yaşayan iki personel güçlükle kendilerini dışarı attı.

Bodrum Turkish Lines Şirketi’nin Yöneticisi ve MHP İlçe Başkanı Asım Başaran da bir grup çalışanıyla iskeleye gelerek kurtarma çalışmalarına destek verdi. Deniz otobüsünü Bodrum Limanı’na çekmek için çalışmalar devam ettiği bildirildi.