Karar yazarı Ocaktan: Türkiye’nin Taliban’la Müslümanlık ortak paydasında bir akrabalık oluşturabileceğini düşünmek bile mümkün değil

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nasıl ki ABD ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok, onlarla bu konuları daha iyi görüşebileceğimize ihtimal veriyorum" açıklamasına ilişkin olarak, "Türkiye’nin Taliban’la Müslümanlık ortak paydasında bir akrabalık oluşturabileceğini düşünmek bile mümkün değildir. Ama sanki cumhurbaşkanının ifadeleri böyle bir ortaklığın olabileceğine işaret ediyor…" yorumunu yaptı.

Ocaktan yazısında, "20 yıl sonra dönüp dolaşıp yeniden Taliban zihniyetiyle ilişki kurma noktasına gelmek herhalde kaderin bir cilvesi olsa gerek. Elbette Türkiye ile Taliban’ı aynı ortak paydada değerlendiremeyiz. Ancak son dönemde Türkiye’de öylesine antidemokratik uygulamalar hayata geçiriliyor ki insanlar ister istemez “Acaba biz de Taliban zihniyetine mi evriliyoruz” benzeri endişelere kapılıyorlar. Ne yazık ki cumhurbaşkanının Taliban’la ilgili son değerlendirmeleri de bu endişeyi güçlendirmektedir." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef 2021 yılı Türkiye’sinin hala OHAL’le yönetiliyor olması demokratik zihniyetten kopuşun en bariz göstergesidir. Bilindiği gibi 15 Temmuz ihanet girişimi sonrasında hayatımıza yoğun bir şekilde giren OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), yeni Türk Tipi rejimin olağan uygulamaları haline gelmiş bulunuyor. Son torba yasanın içine sıkıştırılan bir ilave maddeyle OHAL uygulamaları üç yıl daha uzatıldı ve demokrasi bir başka bahara ertelendi.

Ve 2021 Türkiye’sinde iktidarın küçük ortağı MHP’nin genel başkanı Bahçeli Anayasa Mahkemesi’ni kapatma planları yapıyor ve AYM başkanını açıktan tehdit ediyor. Hemen hatırlatalım Taliban da anayasa filan tanımıyor, liderlerini “emir’ül müminin” olarak görüyor. Bilelim ki demokrasilerle despotik yapıları birbirinden ayıran tek kriter hukuktur…

Eğer bu uygulamalar Türkiye’yi hukuk devleti anlayışından uzaklaştırmaya, Anayasa Mahkemesi’ni kapatmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarını yok saymaya götürecekse, hiç tereddütsüz söyleyelim bu yolun sonu Taliban zihniyetine çıkar…"

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